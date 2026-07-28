Claudia Sheinbaum, presidenta de México, resaltó que hay presencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Naco, Sonora, quienes van a revisar los impactos del derrame químico por el descarrilamiento de un tren de Ferromex.

“Está ahí la Profepa, está Semarnat, están viendo los impactos del accidente…” Claudia Sheinbaum. Presidneta de México

El tren de Ferromex, propiedad de Grupo México, transportaba 59 mil litros del compuesto corrosivo hidrosulfuro de sodio, cuando de descarriló en Naco, Sonora, la noche del 25 de julio.

Claudia Sheinbaum confirmó la presencia de la Semanart y Profepa, quienes ya estaban en trabajos de monitoreo de medio ambiente por el tema de la pasada contaminación del Río Sonora por Grupo México.

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