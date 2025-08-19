Te presentamos la lista completa de los nominados de los Premios Juventud 2025, divididos en 41 categorías.

Los Premios Juventud 2025, la celebración latina más esperada del año, se celebrará el próximo 25 de septiembre en Panamá.

Si no te quieres perder a tus artistas favoritos en una noche llena de música, te compartimos los detalles de Premios Juventud 2025:

Fecha: 25 de septiembre de 2025

Sede: Centro de Convenciones Figali, ubicado en la Ciudad de Panamá

Horario en México: 19:00 horas

Transmisión en México: Las Estrellas ViX y Univisión

Nominados Premios Juventud 2025: Artista Premios Juventud del Año

Los nominados a la categoría Artista Premios Juventud del Año de los Premios Juventud 2025, son:

Bad Bunny, de 31 años de edad

Beéle, de 22 años de edad

Carin León, de 36 años de edad

Karol G, de 34 años de edad

Myke Towers, de 31 años de edad

Natti Natasha, de 38 años de edad

Netón Vega, de 23 años de edad

Rauw Alejandro, de 32 años de edad

Nominados Premios Juventud 2025: Grupo o Dúo Favorito del Año

Los nominados a la categoría Grupo o Dúo Favorito del Año de los Premios Juventud 2025, son:

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

Nominados Premios Juventud 2025: La Nueva Generación Femenina

Los nominados a la categoría La Nueva Generación Femenina de los Premios Juventud 2025, son:

Aria Bela

De La Rose

Mari

Yailin La Más Viral, de 23 años de edad

Yami Safdie, de 27 años de edad

Yeri Mua, de 23 años de edad

Nominados Premios Juventud 2025: La Nueva Generación Masculina

Los nominados a la categoría La Nueva Generación Masculina de los Premios Juventud 2025, son:

Alex Ponce, de 27 años de edad

Alleh

Beéle, de 22 años de edad

CA7RIEL & Paco Amoroso

DND

Hamilton

Kapo, de 27 años de edad

La Cruz, de 29 años de edad

ROA

Yorghaki

Nominados Premios Juventud 2025: La Nueva Generación Música Mexicana

Los nominados a la categoría La Nueva Generación Música Mexicana de los Premios Juventud 2025, son:

Calle 24

Camila Fernández, de 27 años de edad

Clave Especial

Esaú Ortiz

Kevin Aguilar, de 13 años de edad

Linea Personal

Macario Martínez, de 23 años de edad

Netón Vega, de 23 años de edad

Tito Double P, de 28 años de edad

Víctor Mendivil

Nominados Premios Juventud 2025: Girl Power

Los nominados a la categoría Girl Power de los Premios Juventud 2025, son:

Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalía, de 53 años de edad

‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole, de 24 años de edad

‘Chulo pt.2’ - Bad Gyal, Tokischa & Young Miko, de 27 años de edad

‘En 4’ - Kenia Os, de 26 años de edad & Anitta, de 32 años de edad

‘La Reina (Remix)’ - Lola Índigo, de 33 años de edad, Maria Becerra, de 25 años de edad & Villano Antillano

‘Mi Rey, Mi Santo’ - María José & Ana Bárbara, de 54 años de edad

‘MiuMiu’ - Sofía Reyes, de 29 años de edad, Luísa Sonza & RaiNao

‘¿Para Qué Volver?’ - Aitana, de 26 años de edad & Ela Taubert, de 24 años de edad

Nominados Premios Juventud 2025: Colaboración OMG

Los nominados a la categoría Colaboración OMG de los Premios Juventud 2025, son:

‘Dallax’ - Feid, de 33 años de edad & Ty Dolla $ign, de 43 años de edad

‘Now or Never’ - Bon Jovi & Pitbull, de 44 años de edad

‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, de 33 años de edad, benny blanco & The Marías

‘Santa’ - Rvssian, Rauw Alejandro, de 32 años de edad & Ayra Starr

‘Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)’ - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G, de 28 años de edad

Nominados Premios Juventud 2025: La Mezcla Perfecta

Los nominados a la categoría La Mezcla Perfecta de los Premios Juventud 2025, son:

‘La Cuadrada’ - Belinda, de 36 años de edad & Tito Double P

‘Mercedes’ - Becky G & Oscar Maydon, de 25 años de edad

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia, de 28 años de edad

‘Por Qué Será’ - Grupo Frontera & Maluma, de 31 años de edad

‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carin León

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Dance Track

Los nominados a la categoría Mejor Dance Track de los Premios Juventud 2025, son:

‘2 The Moon - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, DJ Buddha

‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro

‘Corridos y Alcohol’ - Steve Aoki, de 47 años de edad & Oscar Maydon

‘Savage Funk’ (DJ Snake Remix) - Anitta & DJ Snake

‘Teka’ - DJ Snake & Peso Pluma, de 26 años de edad

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Urban Track

Los nominados a la categoría Mejor Urban Track de los Premios Juventud 2025, son:

‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

‘Bing Bong’ - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera

‘Degenere’’ - Myke Towers ft. benny blanco

‘DtMF’ - Bad Bunny

‘Gata Only’ - FloyyMenor & Cris MJ

‘Hay Lupita’ - Lomiiel

‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums

‘Polvo de Tu Vida’ - J Balvin & Chencho Corleone

‘Savage Funk’ - Anitta

‘Tommy & Pamela’ - Peso Pluma & Kenia Os, de 26 años de edad

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Mezcla Urbana

Los nominados a la categoría Mejor Mezcla Urbana de los Premios Juventud 2025, son:

‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny

‘Carbon Vrmor’ - Farruko, de 34 años de edad & Sharo Towers

‘Comernos’ - Omar Courtz, de 27 años de edad & Bad Gyal

‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta

‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid

‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro

‘Mamasota’ - Manuel Turizo, de 25 años de edad & Yandel

‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums

‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy

‘Teka’ - DJ Snake & Peso Pluma

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Canción Urbano Alternativo

Los nominados a la categoría Mejor Canción Urbano Alternativo de los Premios Juventud 2025, son:

‘Chaparrita’ - Standly & Yeri Mua

‘Nubes’ - De La Rose & Omar Courtz

‘Real Gangsta Love’ - Trueno, de 23 años de edad

‘Tú Et Moi’ - Judeline & Mc Morena

‘Tu Vas Sin (fav)’ - Rels B, de 31 años de edad

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Álbum Urbano

Los nominados a la categoría Mejor Álbum Urbano de los Premios Juventud 2025, son:

Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ - Farruko

‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny

‘Elyte’ - Yandel, de 48 años de edad

‘Funk Generation’ - Anitta, de 32 años de edad

‘La Pantera Negra’ - Myke Towers, de 31 años de edad

‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin, de 46 años de edad

‘Rayo’ - J Balvin, de 40 años de edad

‘San Blas’ - Boza, de 28 años de edad

‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz, de 30 años de edad

‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech, de 31 años de edad

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Canción Pop/Urbano

Los nominados a la categoría Mejor Canción Pop/Urbano de los Premios Juventud 2025, son:

‘2AM’ - Sebastián Yatra, de 30 años de edad & Bad Gyal

‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike, de 39 años de edad

‘Cosas Pendientes’ - Maluma, de 31 años de edad

‘Latina Foreva’ - Karol G, de 34 años de edad

‘Nuevayol’ - Bad Bunny, de 31 años de edad

‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE, de 30 años de edad

‘Priti’ - Danny Ocean, de 33 años de edad & Sech, de 31 años de edad

‘Soltera’ - Shakira, de 48 años de edad

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Canción Pop/Rhythmic

Los nominados a la categoría Mejor Canción Pop/Rhythmic de los Premios Juventud 2025, son:

‘La_playlist.mpeg’ - Emilia

‘Ley Universal’ - Danny Ocean, de 33 años de edad

‘Loveo’ - Daddy Yankee, de 49 años de edad

‘Nota’- Jay Wheeler, de 31 años de edad & Omar Courtz

‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, de 50 años de edad Pitbull & IamChino

‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony, de 56 años de edad & Beéle

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Canción Pop

Los nominados a la categoría Mejor Canción Pop de los Premios Juventud 2025, son:

‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar, de 21 años de edad

‘García’ - Kany García, de 42 años de edad

‘Mientes’ - Reik

‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo, de 31 años de edad

‘samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Canción Pop Rock

Los nominados a la categoría Mejor Canción Pop Rock de los Premios Juventud 2025, son:

‘¿Cómo Pasó?’ - Ela Taubert

‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo

‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná & Marco Antonio Solís, de 65 años de edad

‘Se Va La Luz’ - Black:Guayaba

‘Una Noche Contigo’ - Juanes, de 53 años de edad

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Canción Pop Balada

Los nominados a la categoría Mejor Canción Pop Balada de los Premios Juventud 2025, son:

‘Abrázame’ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir

‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy

‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz, de 56 años de edad

‘Roma’ - Luis Fonsi, de 47 años de edad & Laura Pausini, de 51 años de edad

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Álbum Pop

Los nominados a la categoría Mejor Álbum Pop de los Premios Juventud 2025, son:

‘A Mucha Honra’ - Thalía

‘El Viaje’ - Luis Fonsi

‘Haashville’ - Ha*Ash

‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy

‘Milagro’- Sebastián Yatra

‘Panorama’- Reik

‘Reflexa’ - Danny Ocean

‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz

‘Ya Es Mañana’ - Morat

Nominados Premios Juventud 2025: Tropical Hit

Los nominados a la categoría Tropical Hit de los Premios Juventud 2025, son:

Alé Alé’ - Marc Anthony

‘Baile Inolvidable’ - Bad Bunny

‘Desde Hoy’ - Natti Natasha

‘En Privado’ - Xavi, de 21 años de edad & Manuel Turizo

‘Fuera de Lugar’ - Venesti, de 30 años de edad

‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce, de 36 años de edad

‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo

‘Llorar Bonito’ - Luis Figueroa, de 35 años de edad

‘Raíces’ - Gloria Estefan, de 67 años de edad

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G

Nominados Premios Juventud 2025: Tropical Mix

‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki

‘El Caballito’ - FARIANA & Oro Solido

‘Es un Secreto’ - Christian Alicea, de 29 años de edad ft. DJ Buddha

‘Hoy No Me Siento Bien’ - Alejandro Sanz & Grupo Frontera

‘La Culpa’ - Kany García & Rawayana

‘Ohnana’ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam, de 44 años de edad

‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo

‘Santa Marta’ - Luis Fonsi & Carlos Vives, de 64 años de edad

‘Una Vida Pasada’ - Camilo & Carin León

‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia

Nominados Premios Juventud 2025: Afrobeat Latino del Año

Los nominados a la categoría Afrobeat Latino del Año de los Premios Juventud 2025, son:

‘Amor’ - Danny Ocean

‘mi refe’ - Beéle & Ovy on the Drums

‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo, de 23 años de edad

‘Tengo un Plan (Remix)’ - Key-Key & Ozuna, de 33 años de edad

‘Uwaie’ - Kapo

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Álbum Tropical

Los nominados a la categoría Mejor Álbum Tropical de los Premios Juventud 2025, son:

‘Astropical’ - Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL

‘Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions!’ - Sergio George

‘Coexistencia’ - Luis Figueroa

‘Cuatro’- Camilo

‘Eterno’ - Prince Royce

‘Muévanse’- Marc Anthony

‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha

‘Raíces’- Gloria Estefan

‘Reparto By Gente de Zona’ - Gente de Zona

‘Yo Deluxe’ - Christian Alicea

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Canción Música Mexicana

Los nominados a la categoría Mejor Canción Música Mexicana de los Premios Juventud 2025, son:

‘El Amigo’ - Christian Nodal, de 26 años de edad

‘El Amor de Mi Herida’ - Carin León

‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar, de 57 años de edad

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia

‘Que Siga Pasando’ - Chiquis, de 40 años de edad

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Fusión Música Mexicana

Los nominados a la categoría Mejor Fusión Música Mexicana de los Premios Juventud 2025, son:

‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano, de 24 años de edad

‘Corazón de Piedra’ - Xavi

‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma

‘Morena Canela’ - Chino Pacas, de 18 años de edad

‘Si No Quieres No’ - Luis R. Conriquez, de 29 años de edad & Netón Vega, de 23 años de edad

‘Tu Boda’ - Oscar Maydon, de 25 años de edad & Fuerza Regida

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

Los nominados a la categoría Mejor Canción Mariachi Música Mexicana de los Premios Juventud 2025, son:

‘Amé’ - Christian Nodal

‘Cuéntame’ - Majo Aguilar, de 31 años de edad & Alex Fernández, de 31 años de edad

‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia, de 38 años de edad & Edén Muñoz, de 34 años de edad

‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar

‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández, de 54 años de edad

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Canción Banda Música Mexicana

Los nominados a la categoría Mejor Canción Banda Música Mexicana de los Premios Juventud 2025, son:

‘Aquí Hay Para Llevar’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme

‘¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva

‘Tengo Claro’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas, de 31 años de edad

‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Canción Norteña Música Mexicana

Los nominados a la categoría Mejor Canción Norteña Música Mexicana de los Premios Juventud 2025, son:

‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Bandido de Amores’ - Leonardo Aguilar, de 26 años de edad & Pepe Aguilar

‘Con Todo Respetillo’ - Joss Favela, de 34 años de edad & Luis R. Conriquez

‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez, de 42 años de edad y su Norteño Banda

‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ - Edén Muñoz, de 34 años de edad

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

Los nominados a la categoría Mejor Canción Música Mexicana Alternativa de los Premios Juventud 2025, son:

Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida

‘Esa Noche’ - Eslabón Armado & Macario Martínez

‘Holanda’ - Linea Personal

‘Loco’ - Netón Vega

‘Me Prometí’ - Iván Cornejo

‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, de 27 años de edad, Luis R. Conriquez, Oscar Maydon, de 25 años de edad, Alemán, de 35 años de edad ft. Víctor Mendivil

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor Álbum Música Mexicana

Los nominados a la categoría Mejor Álbum Música Mexicana de los Premios Juventud 2025, son:

‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carin León

‘Eden’ - Edén Muñoz

‘Encuentros’ - Becky G

‘Evolución’ - Grupo Firme

‘Éxodo’ - Peso Pluma

‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera

‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega

‘Next’ - Xavi

‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida

Nominados Premios Juventud 2025: Mi Actor Favorito

Los nominados a la categoría Mi Actor Favorito de los Premios Juventud 2025, son:

Diego Klein, de 36 años de edad - Con Esa Misma Mirada

Emmanuel Palomares, de 35 años de edad - Las Hijas de la Señora García

Fernando Colunga, de 59 años de edad - Amanecer

José Ron, de 44 años de edad - Papás por Conveniencia

Sebastián Rulli, de 50 años de edad- El Extraño Retorno de Diana Salazar

Nominados Premios Juventud 2025: Mi Actriz Preferida

Los nominados a la categoría Mi Actriz Preferida de los Premios Juventud 2025, son:

Angélica Rivera, de 56 años de edad - Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer, de 37 años de edad - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Ariadne Díaz, de 39 años de edad - Papás por Conveniencia

Livia Brito, de 39 años de edad- Amanecer

Oka Giner, de 32 años de edad - Las Hijas de la Señora García

Nominados Premios Juventud 2025: Me Enamoran

Los nominados a la categoría Me Enamoran de los Premios Juventud 2025, son:

Angélica Rivera y Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Ariadne Díaz y José Ron - Papás por Conveniencia

Claudia Martín y Daniel Elbittar - El Amor No Tiene Receta

Eva Cedeño y David Zepeda - A.Mar

Nominados Premios Juventud 2025: Creator Del Año

Los nominados a la categoría Creator Del Año de los Premios Juventud 2025, son:

Doris Jocelyn, de 29 años de edad

Fede Vigevani, de 30 años de edad

Isabella Ladera, de 25 años de edad

Jessica Judith Ortiz, de 23 años de edad

Jorge Chacón, de 27 años de edad

Nominados Premios Juventud 2025: Creator Con Causa

Los nominados a la categoría Creator Con Causa de los Premios Juventud 2025, son:

Aaron Murphy

Alex Serrano, de 30 años de edad

Alexis Omman, de 26 años de edad

Carlos Eduardo Espina, de 26 años de edad

Jesús Morales

Nominados Premios Juventud 2025: Mejor LOL

Los nominados a la categoría Mejor LOL de los Premios Juventud 2025, son:

Alex Quiroz, de 27 años de edad

Dani Valle, de 33 años de edad

Edy Suárez, de 26 años de edad

Jose Ramones

Los Chicaneros

Nominados Premios Juventud 2025: #GettingReadyWith

Los nominados a la categoría #GettingReadyWith de los Premios Juventud 2025, son:

Alex Barozzi

Berenice Castro

Chantal Torres

Florencia Guillot Dorssi, de 30 años de edad

Yayis Villarreal

Nominados Premios Juventud 2025: Podcast del Año

Los nominados a la categoría Podcast del Año de los Premios Juventud 2025, son:

El Bueno, La Mala y El Feo - ¡Qué Tranza!

Casados y Complicados

Date Cuenta Podcast

Indomables con Regina Carrot

Se Regalan Dudas

Nominados Premios Juventud 2025: Stream que Nos Pegó

Los nominados a la categoría Stream que Nos Pegó de los Premios Juventud 2025, son:

Emilio Antun

Envinadas

Karime Kooler

La Pija y La Quinqui

La Más Draga

Nominados Premios Juventud 2025: #ModoAvión

Los nominados a la categoría #ModoAvión que Nos Pegó de los Premios Juventud 2025, son:

Alan Estrada, de 44 años de edad

Katy Esquivel

Luisito Comunica, de 34 años de edad

Luz Carreiro, de 37 años de edad

Oscar Alejandro Pérez, de 38 años de edad

Nominados Premios Juventud 2025: POV Futbolero

Los nominados a la categoría POV Futbolero que Nos Pegó de los Premios Juventud 2025, son: