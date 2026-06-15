El cineasta argentino Lucas Vignale fue confirmado entre las víctimas mortales del accidente aéreo ocurrido el 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil, donde también fallecieron Oliver Tree y Gaspi.

Lucas Vignale viajaba en uno de los helicópteros que colisionaron en Recreio dos Bandeirantes, provocando un incendio tras el impacto.

Horas antes del accidente, compartió un video frente al Cristo Redentor acompañado por la etiqueta “#Dios”, publicación que sus seguidores han interpretado como un mensaje conmovedor tras la tragedia.

La última publicación de Lucas Vignale conmueve a seguidores

Horas antes del accidente, Lucas Vignale compartió contenido en redes sociales que ahora ha cobrado relevancia entre seguidores y figuras del entretenimiento argentino.

La noche previa publicó un video en Instagram donde aparecía frente al Cristo Redentor, uno de los monumentos más emblemáticos de Río.

La grabación estuvo acompañada únicamente por la etiqueta “#Dios”, mensaje que numerosos usuarios relacionaron posteriormente con el desenlace de la tragedia.

Último video de Lucas Vignale, director argentino (Tomada de video)

Durante esa misma jornada también difundió una fotografía desde el reconocido punto turístico, evidenciando que realizaba actividades profesionales en la ciudad brasileña.

En los últimos años, el cineasta ganó reconocimiento por dirigir videoclips, documentales, cortometrajes y proyectos audiovisuales vinculados con destacados artistas internacionales.

Entre los nombres con los que colaboró figuran Bizarrap y J Balvin, consolidándose como una de las figuras emergentes más visibles del ámbito creativo argentino.

Lucas Vignale, director argentino (Especial)

Semanas antes del accidente, Lucas Vignale había celebrado la presentación de su primer largometraje, considerado un paso importante dentro de su trayectoria profesional.

Mientras avanzan las investigaciones encabezadas por bomberos, policías y especialistas aeronáuticos, colegas y seguidores continúan expresando condolencias por la pérdida de Lucas Vignale.

Lucas Vignale, director argentino (Especial)

Detalles del accidente y lista de víctimas

El siniestro se produjo tras el choque de dos helicópteros (identificados como PP-MAC y PR-DJJ) en una zona de Río de Janeiro.

El balance total de la tragedia es de seis víctimas fatales, confirmándose los nombres de los siguientes pasajeros y tripulantes: