El cineasta argentino Lucas Vignale fue confirmado entre las víctimas mortales del accidente aéreo ocurrido el 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil, donde también fallecieron Oliver Tree y Gaspi.
Lucas Vignale viajaba en uno de los helicópteros que colisionaron en Recreio dos Bandeirantes, provocando un incendio tras el impacto.
Horas antes del accidente, compartió un video frente al Cristo Redentor acompañado por la etiqueta “#Dios”, publicación que sus seguidores han interpretado como un mensaje conmovedor tras la tragedia.
La última publicación de Lucas Vignale conmueve a seguidores
Horas antes del accidente, Lucas Vignale compartió contenido en redes sociales que ahora ha cobrado relevancia entre seguidores y figuras del entretenimiento argentino.
La noche previa publicó un video en Instagram donde aparecía frente al Cristo Redentor, uno de los monumentos más emblemáticos de Río.
La grabación estuvo acompañada únicamente por la etiqueta “#Dios”, mensaje que numerosos usuarios relacionaron posteriormente con el desenlace de la tragedia.
Durante esa misma jornada también difundió una fotografía desde el reconocido punto turístico, evidenciando que realizaba actividades profesionales en la ciudad brasileña.
En los últimos años, el cineasta ganó reconocimiento por dirigir videoclips, documentales, cortometrajes y proyectos audiovisuales vinculados con destacados artistas internacionales.
Entre los nombres con los que colaboró figuran Bizarrap y J Balvin, consolidándose como una de las figuras emergentes más visibles del ámbito creativo argentino.
Semanas antes del accidente, Lucas Vignale había celebrado la presentación de su primer largometraje, considerado un paso importante dentro de su trayectoria profesional.
Mientras avanzan las investigaciones encabezadas por bomberos, policías y especialistas aeronáuticos, colegas y seguidores continúan expresando condolencias por la pérdida de Lucas Vignale.
Detalles del accidente y lista de víctimas
El siniestro se produjo tras el choque de dos helicópteros (identificados como PP-MAC y PR-DJJ) en una zona de Río de Janeiro.
El balance total de la tragedia es de seis víctimas fatales, confirmándose los nombres de los siguientes pasajeros y tripulantes:
- Oliver Tree Nickell (32 años): Cantante y productor estadounidense famoso por éxitos como “Life Goes On”.
- Gaspar “Gaspi” Prim Díaz (23 años): Youtuber argentino con millones de seguidores.
- Lucas Vignale (27 años): Cineasta y productor argentino que trabajó con artistas de renombre como Bizarrap y Nicki Nicole.
- Lucas Brito Chaves (Lucas Frota): DJ y productor brasileño que residía en Miami.
- Alexandre Souza: Piloto de una de las aeronaves.
- Carlos Marsillac: Piloto que se encontraba solo en la segunda aeronave involucrada