La muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, generó conmoción en la comunidad digital y múltiples mensajes de despedida.

Entre ellos destacó el del streamer español Ibai Llanos, quien lo recordó como “una persona maravillosa y talentosa” y lamentó la injusticia de su partida.

“Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi” Ibai Llanos

Gaspi, con más de 3 millones de seguidores en Instagram, había participado en la Velada del Año V organizada por Ibai.

Otros creadores como Auronplay y Perxitaa también expresaron su tristeza y enviaron condolencias a su familia.

Ibai Llanos comparte mensaje tras la muerte de Gaspi

Tras trascender la muerte de Gaspi, diversos influencer enviaron sus condolencias, entre ellos Ibai Llanos.

El streamer español compartió un mensaje en Instagram: “Descansa en paz Gaspi. Una de las personas más maravillosas y talentosas que conocí en toda mi vida. Qué puta vida tan injusta”

Ibai Llanos expresó que Gaspi era una persona maravillosa y talentosa, por lo que su muerte había sido injusta.

Ibai Llanos comparte mensaje de despedida para Gaspi (Instagram/@ibaillanos)

“Mando un fuerte abrazo a toda la familia y seres queridos”, expresó Ibai Llanos en su cuenta de Instagram.

Ibai Llanos también dedicó un mensaje a Gaspi en X: “Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi”

Gaspi formó parte de la Velda del Año V, organizada por Ibai Llanos, y se enfrentó a Perxitaa, quien ganó con nocaut técnico.

A pesar de su derrota, el público español reconoció el trabajo de Gaspi con una ovación en el estadio La Cartuja.

Ibai Lanos se despide de Gaspi en X (X/@IbaiLlanos)

Otros streamers reaccionan tras la muerte de Gaspi

Diversos streamers españoles reaccionaron a la muerte de Gaspi, así fue el caso de Auronplay.

“Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descanse en paz, os tenía mucho aprecio”, escribió Auronplay.

Perxitaa también compartió un mensaje de despedida y envió sus condolencias a la familia de Gaspi: “Te vamos a echar mucho de menos, Gaspi. Nuestras condolencias a familiares y amigos”.