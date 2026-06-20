La compañía de videojuegos Ubisoft está de luto, tras confirmarse la muerte de su cofundador Claude Guillemot a los 69 años en un accidente aéreo.

Accidente aéreo el cual fue registrado este viernes 19 de junio en La Baule, Francia, tras una fallida maniobra de aterrizaje en un avión Cessna 421, con dos tripulantes.

Tras los hechos, los bomberos de Loire-Atlantique acudieron al lugar para atender la emergencia, confirmando la muerte de los tripulantes, Claude Guillemot y un instructor por el impacto.

Ubisoft lamenta muerte de su cofundador Claude Guillemot en accidente aéreo

A través de un comunicado, la compañía de videojuegos Ubisoft confirmó la muerte de Claude Guillemot, lamentando los hechos trágicos del accidente aéreo.

“En Ubisoft lamentamos profundamente el fallecimiento de Claude Guillemot, cofundador del grupo y presidente de Guillemot Corp., en un accidente. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”. Ubisoft

Así como Ubisoft precisó que aún las autoridades francesas investigan las causas del accidente aéreo donde murió su cofundador Claude Guillemot, por lo que no se hará declaraciones por el momento.

Ubisoft co-founder Claude Guillemot passed away yesterday in a plane crash in Le Bale in Western France. pic.twitter.com/evcKrpxqIN — The Game Awards (@thegameawards) June 20, 2026

¿Quién fue Claude Guillemot, cofundador de Ubisoft?

Claude Guillemot fue uno de los cinco cofundadores de Ubisoft, empresa de videojuegos la cual creó en 1986 junto a sus hermanos Yves, Michel, Gérard y Christian.

Ganando fama con Ubisoft tras ser la casa de la popular franquicia de videojuegos Assassin’s Creed, así como Just Dance, Rayman y Tom Clancy.

Claude Guillemot se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de Ubisoft durante años, estando a cargo de las operaciones en el consejo de administración del estudio francés.

Así como también Claude Guillemot fue el presidente de Guillemot Corporation, empresa familiar dedicada a productos de audio y accesorios para videojuegos.