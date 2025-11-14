Érick Raúl Alemán Ramírez, mejor conocido como Alemán de 35 años de edad, llega al Pepsi Center WTC de la CDMX en concierto este viernes 14 de noviembre.
Concierto de Alemán en el Pepsi Center WTC del cual ya te tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento de su show en vivo:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 31 temes en vivo aproximadamente
Posible setlist de Alemán para Pepsi Center WTC hoy 14 de noviembre
El rapero mexicano Alemán se presenta en concierto en el Pepsi Center WTC hoy 14 de noviembre.
Concierto de Alemán en el Pepsi Center WTC que forma parte de la promoción de su nuevo álbum “De Vuelta a las Andadas” (DVALA).
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Alemán en el Pepsi Center WTC sea:
- + DÓLARE$
- De vuelta a las andadas
- Mi clero
- Panas
- Knockout OG
- Tercera llamada
- Haciéndolo fino
- Categoría 5
- Gran vida
- Vengo de nada
- Un minutito
- Me ha costado
- RZR
- Eterno
- Esta noche
- Rolemos otro
- La playa
- Down With Me
- Pues que pues
- Humo en la trampa
- Ya te la Cypress
- Satanás
- Mírame ma
- CENIZAS
- Un chiste
- Tantas veces
- Sabor del éxito
- Te quería ver
- Rucón
- BZRP Music Sessions #15
- Mi tío Snoop