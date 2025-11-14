Érick Raúl Alemán Ramírez, mejor conocido como Alemán de 35 años de edad, llega al Pepsi Center WTC de la CDMX en concierto este viernes 14 de noviembre.

Concierto de Alemán en el Pepsi Center WTC del cual ya te tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento de su show en vivo:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 31 temes en vivo aproximadamente

Posible setlist de Alemán para Pepsi Center WTC hoy 14 de noviembre

El rapero mexicano Alemán se presenta en concierto en el Pepsi Center WTC hoy 14 de noviembre.

Concierto de Alemán en el Pepsi Center WTC que forma parte de la promoción de su nuevo álbum “De Vuelta a las Andadas” (DVALA).

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Alemán en el Pepsi Center WTC sea: