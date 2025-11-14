Érick Raúl Alemán Ramírez, mejor conocido como Alemán de 35 años de edad, llega al Pepsi Center WTC de la CDMX en concierto este viernes 14 de noviembre.

Concierto de Alemán en el Pepsi Center WTC del cual ya te tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento de su show en vivo:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: 31 temes en vivo aproximadamente
Alemán
Posible setlist de Alemán para Pepsi Center WTC hoy 14 de noviembre

El rapero mexicano Alemán se presenta en concierto en el Pepsi Center WTC hoy 14 de noviembre.

Concierto de Alemán en el Pepsi Center WTC que forma parte de la promoción de su nuevo álbum “De Vuelta a las Andadas” (DVALA).

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Alemán en el Pepsi Center WTC sea:

  1. + DÓLARE$
  2. De vuelta a las andadas
  3. Mi clero
  4. Panas
  5. Knockout OG
  6. Tercera llamada
  7. Haciéndolo fino
  8. Categoría 5
  9. Gran vida
  10. Vengo de nada
  11. Un minutito
  12. Me ha costado
  13. RZR
  14. Eterno
  15. Esta noche
  16. Rolemos otro
  17. La playa
  18. Down With Me
  19. Pues que pues
  20. Humo en la trampa
  21. Ya te la Cypress
  22. Satanás
  23. Mírame ma
  24. CENIZAS
  25. Un chiste
  26. Tantas veces
  27. Sabor del éxito
  28. Te quería ver
  29. Rucón
  30. BZRP Music Sessions #15
  31. Mi tío Snoop