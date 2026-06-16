El Instituto de Médico-Legal (IML) de Brasil informó que los cuerpos de Gaspi y Lucas Vignale ya fueron reconocidos oficialmente tras el accidente aéreo en Río de Janeiro.

Sin embargo, se ha informado que los restos de Oliver Tree aún no han sido identificados oficialmente, por una trágica razón que el accidente conllevó en sí.

Oliver Tree no ha sido identificado por que sus restos quedaron calcinados

El accidente aéreo del 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil, que dejó a seis personas fallecidas, entre ellos Oliver Tree, ha llevado a un complejo reconocimiento de los cuerpos.

Los hechos que llevaron a que los dos helicópteros protagonistas del accidente se desplomaran en Recreio dos Bandeirantes en un espacio de renta de autos, provocaron un gran incendio con columnas de humo negro visibles.

Accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil, incendia vehículos. (Nelson Almeida/AFP / AFP)

Esto ha llevado a un complejo trabajo por forenses en Brasil, quiénes han dicho que Oliver Tree no ha podido ser identificado, todavía, por lo complejo que quedaron sus restos.

Según los detalles de medios locales en Brasil, los restos de Oliver Tree quedaron carbonizados tras el desplome y posteriormente el incendio.

Ante ello, autoridades están examinando la mejor vía para la identificación del músico, siendo con registros dentales o incluso pruebas de ADN.

En el caso de Gaspi y Lucas Vignale, fue por sus huellas dactilares que lograron reconocerlos oficialmente.

Sin embargo, es Lucas Frota el único de los fallecidos que hasta el momento ha sido velado y cremado.

Aunque han pasado más de dos días del accidente aéreo en Brasil, las investigaciones siguen en curso, siguiendo la vía de que alguno de los vuelos fue ilegal.

Será el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA, por sus siglas en portugués) quiénes informen qué llevó al accidente aéreo.