El veterano director de animación Hiromitsu Morita responsable de animes clásicos como Carcaptor Sakura, Astroboy o claymore, murió el 4 de junio de 2026 a los 79 años, según confirmó el estudio Eiken.

Sin embargo, a penas el pasado 14 de junio se dio a conocer la noticia de la muerte del artista de anime Hiromitsu Morita, quien dejó una huella imborrable en la industria del anime gracias a su trayectoria.

Muere Hiromitsu Morita, artista del anime como Astroboy y Cardcaptor Sakura (@EK_eiken / X )

Muere Hiromitsu Morita, legendario animador japonés de Cardcaptor Sakura y Astro Boy

Hiromitsu Morita, nacido en 1947, fue un pilar del anime japonés durante décadas, pues trabajó como:

Animador

Director de episodios

Supervisor de animación

Guionista gráfico

Esto en producciones icónicas que marcaron generaciones como Carcaptor Sakura, Astroboy o Claymore y más, pues el estilo versátil y profesionalismo del director Hiromitsu Morita, lo llevaron a contribuir en estos clásicos y series longevas.

Como ya se mencionó, entre los aportes más destacados al anime en Japón que fueron conocidos a nivel internacional por parte de Hiromitsu Morita, figura su labor en Cardcaptor Sakura en donde participó en la animación clave de la película The Sealed Card.

De igual manera, el trabajo de Hiromitsu Morita es reconocido en el anime de Astro Boy, específicamente en las versiones de 1980 y 2003, en donde realizó storyboards.

También Hiromitsu Morita dejó su marca en Claymore con storyboards en múltiples episodios; Ashita no Joe, Metropolis, Monster, Space Battleship Yamato y muchas más obras del anime japonés reconocidos en todo el mundo.

Muere Hiromitsu Morita, artista del anime como Astroboy y Cardcaptor Sakura (eiken-anime.jp)

Hiromitsu Morita estuvo en la dirección del anime más longevo de Japón

Hiromitsu Morita fue director jefe de Sazae-san, uno de los animes más longevos de Japón, conectando eras clásicas con producciones modernas. Su carrera abarcó desde los años 70 hasta los 2000, demostrando una dedicación excepcional al arte de la animación.

La noticia de la muerte de Hiromitsu Morita que ha comenzado a circular en medios y en redes sociales, ha conmocionado a fans y colegas del mundo anime, quienes destacan su influencia en títulos queridos por audiencias globales.

Studio Eiken y la comunidad lamentan la pérdida de un “legendario” creador que ayudó a dar vida a historias inolvidables; no obstante, el legado de Hiromitsu Morita perdurará en las pantallas y en el corazón de quienes crecieron con sus obras, recordándolo como uno de los grandes artesanos detrás de la magia del anime.