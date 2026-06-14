Oliver Tree Nickell, cantante, compositor, rapero, productor musical y cineasta estadounidense, murió el 14 de junio de 2026 en un accidente aéreo en Brasil.

Inició su carrera independiente a los 17 años en festivales de música electrónica y se consolidó como un artista multifacético, dirigiendo sus propios videos y creando proyectos audiovisuales.

Entre sus discos más destacados figuran Ugly Is Beautiful (2020) y Love You Madly Hate You Badly (2026).

Su estilo irreverente y creativo convirtió a Oliver Tree en una figura única de la música alternativa.

¿Quién fue Oliver Tree?

Oliver Tree Nickell fue un cantante, compositor, rapero, productor musical y cineasta originario de Estados Unidos.

Desde los 17 años inició su carrera musical de forma independiente, presentándose en festivales de música electrónica. A lo largo de su trayectoria lanzó cuatro álbumes de estudio, entre los que se encuentran:

Ugly Is Beautiful (2020)

Love You Madly Hate You Badly (2026)

Oliver Tree, cantante, compositor, rapero, productor musical y cineasta estadounidense . (@OliverTree﻿/FB)

¿Cuántos años tenía Oliver Tree?

Oliver Tree nació el 29 de junio de 1993; al momento de su fallecimiento el 14 de junio de 2026, el artista contaba con 32 años de edad.

¿Quién fue la pareja de Oliver Tree?

Al momento de su fallecimiento, Oliver Tree no se encontraba casado ni tenía una pareja formal estable. A lo largo de su carrera destacó su relación pasada con la cantante Melanie Martinez.

¿Qué signo zodiacal fue Oliver Tree?

De acuerdo con la astrología, Oliver Tree nació bajo el signo de Cáncer.

¿Tuvo hijos Oliver Tree?

Oliver Tree no tuvo hijos registrados públicamente.

¿Qué estudió Oliver Tree?

Oliver Tree cursó dos años de la licenciatura en Negocios en la Universidad Estatal de San Francisco y posteriormente se graduó en 2016 en el Instituto de las Artes de California, donde se especializó en tecnología musical.

¿En qué trabajó Oliver Tree?

A lo largo de su carrera, Oliver Tree trabajó como músico, director de sus propios videos musicales y creador de contenido audiovisual. Entre sus proyectos más destacados se encuentran:

En música:

EP Demons (2013)

EP Alien Boy (2018)

Ugly Is Beautiful (2020)

Love You Madly Hate You Badly (2026)

En televisión: