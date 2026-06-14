Medios internacionales confirmaron la muerte del músico estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, el 14 de junio de 2026.

El choque aéreo, registrado a las 8:59 a.m. hora local, dejó seis personas fallecidas, incluidos los pilotos.

Uno de los helicópteros se incendió al caer en un estacionamiento privado, destruyendo 20 automóviles eléctricos, mientras que la otra se desplomó a 100 metros de distancia.

Autoridades investigan las causas del accidente el que murieron Oliver Tree, Gasi y 4 personas más.

Accidente de helicóptero en Río de Janeiro provoca incendio en estacionamiento (Tercio TEIXEIRA / AFP / AFP)

Accidente de helicóptero en el que murió Oliver Tree, provoca incendio en estacionamiento

Por la fuerza del impacto, las piezas del helicóptero quedaron dispersas en edificios residenciales y comerciales aledaños.

Reportan además que una de las aeronaves se incendió al caer en un estacionamiento privado y al menos 20 automóviles fueron alcanzados por el fuego.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, señaló que el incendio fue controlado, aunque el equipo de bomberos permanece en el sitio para remover los restos de la aeronaves y los vehículos afectados.

Accidente de helicóptero en Río de Janeiro provoca incendio en estacionamiento (REUTERS/Ricardo Moraes / REUTERS)

Pilotos de choque de helicópteros donde murió Oliver Tree tenían experiencia; identifican víctimas

El alcalde de Río de Janeiro afirmó que los pilotos que manejaban los helicópteros que chocaron tenían un amplia experiencia en su ramo, e incluso se desempeñaban como instructores de aviación.

El funcionario señaló que las aeronaves iban hacia Angra dos Reis, en la Costa Verde, y la sierra fluminense.

Se identificaron a las víctimas de un primer helicóptero como:

Oliver Tree, cantante y productor estadounidense

Gaspar Prim, también conocido como Gaspi, es un youtuber argentino

Alexandre Souza, piloto del helicóptero

Lucas Brito Chaves, también conocido como Lucas Frota, es un productor musical brasileño

Lucas Vignale, director argentino de videos musicales

En tanto, del segundo helicóptero identificaron al segundo piloto como Charles Marsillac.

Oliver Tree se presentó en México antes de morir en Río de Janeiro

Oliver Tree se presentó en concierto en México el pasado 30 de mayo de este 2026 en el Pabellón Oeste de la Ciudad de México.

Este show era el primero en solitario del músico en México con su World’s First World Tour.

Esa ocasión, el setlist que interpretó Oliver Tree fue:

Himno nacional mexicano Jerk Deep End Bounce One & Only All That Alien Boy Do You Feel Me? I Need You Cash Machine Sideways Death Ray Cowboys Don’t Cry My Only Friend Fuck The Whole World Miracle Man All You Ever Wanted Joyride Fuck When I’m Down Superhero Let Me Down Dirty Hurt Miss You (encore) Life Goes On (encore) Outro (encore) PLEBADA (encore)