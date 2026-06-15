La última foto de Oliver Tree junto al youtuber argentino Gaspi, tomada en Río de Janeiro con el Cristo Redentor de fondo y compartida por Getter, ha conmovido a millones tras confirmarse su muerte en el accidente aéreo del 14 de junio de 2026.

Esta es la última foto de Oliver Tree junto a Gaspi en Río de Janeiro, Brasil (@getter / Instagram)

Horas después de esa imagen, ambos perdieron la vida junto al director Lucas Vignale y otros ocupantes en la tragedia de Recreio dos Bandeirantes.

El video de Lucas Vignale y la última foto de Oliver Tree y Gaspi se han convertido en emotivos tributos para los fans.

Último video de Lucas Vignale, director argentino (Tomada de video)

El video de Lucas Vignale es uno de los últimos registros antes del accidente de Oliver Tree y Gaspi

El director argentino Lucas Vignale, también muerto en el accidente de Oliver Tree y Gaspi, compartió un reel que hoy se convierte en un emotivo recuerdo, en donde su publicación ya acumula millones de vistas y cientos de miles de reacciones con mensajes de duelo.

Y es que al igual que Oliver Tree y Gaspi, Lucas Vignale se encontraba en la estatua de Cristo Redentor en Río de Janerio, horas antes de abordar la aeronave que terminó con la vida de seis personas.

Según mensajes compartidos por Getter, Oliver Tree describió la experiencia en Brasil como parte de una “toma de película” con momentos surrealistas y conexiones divertidas. La foto con Gaspi, tomada en un entorno de gran simbolismo espiritual, ahora representa su último encuentro.

El youtuber Gaspi, de 23 años y con millones de seguidores, y Oliver Tree, de 32 años y reconocido por su carrera musical, viajaban en las aeronaves junto a Lucas Vignale. Las autoridades brasileñas investigan las causas del impacto en pleno vuelo, que provocó una explosión e incendio en tierra.

Esta última foto de Oliver Tree y Gaspi juntos confirman que ambos planeaban una colaboración mientras estaban juntos en Brasil mientras que, el video de Lucas Vignale se han viralizado en Instagram y otras plataformas, convirtiéndose en tributo a las víctimas.

Fans, amigos y familiares de Oliver Tree y Gaspi, así como de Vignale, expresan su dolor y recuerdan sus contribuciones al entretenimiento y la música. La tragedia une en el luto a seguidores de Argentina, Estados Unidos y el mundo entero.