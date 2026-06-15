Lucas Frota era un DJ y productor brasileño que trabajó con Oliver Tree, el músico que murió el 14 de junio de 2026 en el accidente aéreo de Río de Janeiro, Brasil.

Pero ¿qué más se sabe de Lucas Frota? Te contamos sobre el DJ con estos datos:

Quién fue

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Estudios

Trabajo

Lucas Frota murió en el accidente aéreo en Brasil junto a Oliver Tree, Gaspi y otros famosos

¿Quién era Lucas Frota?

Lucas Brito Chaves o bien, Lucas Frota, era un DJ y productor musical de Brasil que inició su carrera musical a los 12 años, desempeñándose en mezclas House con estilos tradicionales de la música del país.

Desde hace 10 años, Lucas Frota, residía en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles y Miami.

Asimismo, pertenecía a Around The Corner en Miami, un colectivo que organiza eventos y promociona a DJs.

Uno de los mayores éxitos que Lucas Frota tuvo, fue el realizar un DJ set en el Cristo Redentor en Brasil, al amanecer.

¿Qué edad tenía Lucas Frota?

Se cree que Lucas Frota tenía 24 años de edad cuando murió.

¿Quién era la esposa de Lucas Frota?

Lucas Frota no tenía esposa.

Lucas Frota, DJ. (@iamlucasfrota )

¿Qué signo zodiacal era Lucas Frota?

Se desconoce el signo zodiacal de Lucas Frota, pues no se sabe su fecha exacta de nacimiento.

¿Cuántos hijos tuvo Lucas Frota?

Lucas Frota no tenía hijos.

¿Qué estudió Lucas Frota?

Se desconoce el nivel de estudios de Lucas Frota.

¿En qué trabajó Lucas Frota?

Lucas Frota se desempeñaba principalmente como DJ y productor musical.

Lucas Frota, DJ. (@iamlucasfrota )

Lucas Frota murió en el accidente aéreo en Brasil junto a Oliver Tree, Gaspi y otros famosos

El DJ Lucas Frota murió el 14 de junio de 2026 en el accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil, donde dos helicópteros se estrellaron provocando la muerte de los seis pasajeros.

Aunque se desconoce cuál era el destino del helicóptero donde Lucas Frota viajaba, se sabe que en él también volaba Oliver Tree, un músico con quien trabajó en este mismo año.

Lucas Frota con Oliver Tree. (@iamlucasfrota )

Al helicóptero también subieron otras personalidades famosas de internet como el youtuber Gaspi.

Se cree que Lucas Frota no estaba, originalmente, invitado a ir al viaje en helicóptero. Sin embargo, como Victor WAO, el amigo de Oliver Tree, tenía miedo a la experiencia, el DJ fue en su lugar.

Hasta el momento las autoridades de Brasil aún investigan qué provocó la tragedia aérea, por lo que se desconoce cuál fue el motivo por el que estos famosos se reunieron y decidieron subir a un helicóptero.

Sin embargo, especulaciones apuntan a que por el ámbito en el que se desarrollaban probablemente se reunieron para generación de contenido o alguna colaboración musical.

Por otra parte, se cree que fue Oliver Tree quien organizó el viaje en helicóptero. Debido a que estaba de gira por Brasil y se quedó unos días después de su último concierto.