Thiago Alcântara, conocido como Iae Break, es un influencer brasileño que se salvó del accidente aéreo en Brasil del 14 de junio de 2026, donde murieron Oliver Tree, Gaspi, Lucas Vignale y Lucas Frota.

Con más de tres millones de seguidores, Iae Break había acompañado a Oliver Tree en su visita a Brasil, grabando videos turísticos y de entretenimiento.

Finalmente no abordó el helicóptero siniestrado debido a un compromiso previo.

Su ausencia lo convirtió en protagonista indirecto de la noticia que conmocionó al mundo.

Iae Break, el creador de contenido que se salvó del accidente de Gaspi (@iae.break / Instagram)

¿Quién es Iae Break, el creador de contenido que se salvó del accidente de Gaspi?

Thiago Alcântara conocido en redes como Iae Break, es un influencer brasileño que ganó popularidad por sus videos sobre la cultura de las favelas de Río de Janeiro, el humor y las expresiones típicas cariocas.

Acumula más de tres millones de seguidores en distintas plataformas, y el pasado 14 de junio de 2026, trascendió que había sido invitado a subir al helicóptero en el que murieron el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz y el músico Oliver Tree, el director Lucas Vignale, entre otros, pero finalmente no abordó la aeronave.

Iae Break había estado acompañando a Oliver Tree durante su visita a Brasil, guiándolo por lugares turísticos y grabando videos de entretenimiento para sus redes sociales como jugando al fútbol y festejando con una réplica de la Copa del Mundo, solo un día antes del accidente.

No abordó la aeronave siniestrada donde Gaspi y Oliver Tree murieron debido a que tenía una cita y un compromiso previo ya programado en su agenda.

Iae Break, el creador de contenido que se salvó del accidente de Gaspi (@iae.break / Instagram)

¿Qué edad tiene Iae Break?

Iae Break tiene 25 años según datos actualizados de perfiles públicos.

¿Iae Break tiene esposa?

No hay información pública y verificada que confirme que Iae Break esté casado o tenga esposa.

Iae Break, el creador de contenido que se salvó del accidente de Gaspi (@iae.break / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Iae Break?

Al no ser pública su fecha exacta de nacimiento, no se puede determinar el signo zodiacal de Iae Break.

¿Iae Break tiene hijos?

No hay información pública que confirme que tenga hijos. Su perfil familiar se menciona de forma general como originario de Brasil, sin detalles específicos sobre descendencia.

Iae Break, el creador de contenido que se salvó del accidente de Gaspi (@iae.break / Instagram)

¿Qué estudió Iae Break?

Hasta ahora no se ha divulgado información verificable sobre los estudios universitarios o formación académica de Iae Break. Su notoriedad pública está vinculada principalmente a su trabajo como creador de contenido digital.

¿En qué trabajó Iae Break?

Iae Break ha desarrollado su carrera como influencer y creador de contenido en redes sociales, produciendo videos relacionados con la cultura popular de Río de Janeiro, el entretenimiento y el humor; así como la producción audiovisual y la colaboración con artistas de renombre internacional dentro de Brasil.

No se han documentado de forma pública otros empleos previos relevantes antes de su consolidación como figura digital, es decir como YouTuber, TikToker e Instagramer; se unió a YouTube en 2018 y ha construido su carrera en redes.

Cobró relevancia internacional al revelarse que se salvó del accidente que mató a Oliver Tree y al streamer Gaspi.