El youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, murió el 14 de junio de 2026 en un accidente aéreo en Río de Janeiro junto al cantante estadounidense Oliver Tree.

El choque entre dos helicópteros en la colonia Recreio dos Bandeirantes, Brasil, dejó seis víctimas fatales y severos daños materiales.

Gaspi había regresado recientemente a redes sociales con su miniserie Gaspi Visita Tu Hogar, estrenada el 22 de mayo, que apenas llevaba tres episodios publicados antes de que la tragedia truncara su carrera digital.

Gaspi muere en tragedia aérea en Brasil; viajaba con Oliver Tree

El youtuber y participante de la Vela del Año 2025, Gaspi, murió en la tragedia aérea en Río de Janeiro, que se provocó tras el choque entre dos helicópteros en la colonia Recreio dos Bandeirantes.

Según el reporte, el argentino viajaba en el mismo helicóptero con placas PP-MAC, que el artista Oliver Tree, que volaba desde Brasil hoy 14 de junio de 2026.

Pese a que la noticia ha tomado trascendencia internacional, aún no se aclara cuál era el rumbo del helicóptero donde viajaban los famosos.

Por otra parte, autoridades en Brasil han informado que ya se realizan las investigaciones pertinentes para conocer el móvil de la tragedia aérea.

Gaspi había regresado con su miniserie “Gaspi Visita Tu Hogar”

Gaspi murió hoy en una tragedia aérea en Brasil, a días de haber estrenado su miniserie “Gaspi Visita Tu Hogar” luego de haber desaparecido en redes sociales.

El 22 de mayo, el youtuber regresó a redes sociales para anunciar su regreso a Blender con su miniserie “Gaspi Visita Tu Hogar”, que se estrenaría dos días después y que marcaría “un nuevo capítulo en mi vida”.

La miniserie de Gaspi apenas había estrenado tres episodios cuando murió.