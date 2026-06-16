Pese al intenso incendio del accidente ocurrido en Río de Janeiro, las autoridades brasileñas lograron identificar mediante huellas dactilares los cuerpos del youtuber argentino Gaspi y del director Lucas Vignale, víctimas del choque de dos helicópteros que dejó seis muertos; en el caso de los restos de Oliver Tree, estos requieren pericia odontológica.

El accidente ocurrió el domingo 14 de junio en Recreio dos Bandeirantes, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos, provocando un voraz incendio.

Además de los argentinos Gaspar Prim conocido como Gaspi, conocido por su exitoso canal de YouTube, y Lucas Vignale, reconocido director de videoclips, fallecieron el cantante estadounidense Oliver Tree y otras tres personas.

Identificación forense de Gaspi y Lucas Vignale revela el impacto del fuego del accidente donde murió Oliver Tree

Según reportes de G1 y la Policía Civil de Río de Janeiro, Gaspi y Vignale pudieron ser reconocidos gracias a sus huellas dactilares a pesar de los graves daños por el fuego; en cambio, los restos de Oliver Tree, que estaban altamente carbonizados, serán sometidos a análisis odontológico para su confirmación definitiva.

La identificación de las víctimas ha conmocionado a fans y seguidores en Argentina y Estados Unidos pues Gaspi, con millones de seguidores, y Lucas Vignale, colaborador de grandes artistas, viajaban junto a Oliver Tree en uno de los helicópteros.

Esta es la última foto de Oliver Tree junto a Gaspi en Río de Janeiro, Brasil (@getter / Instagram)

El segundo helicóptero con el que colisionó el vehículo en el que viajaban Gaspi, Lucas Vignale y Oliver Tree, también transportaba pasajeros y tripulación, quienes perdieron la vida tras el impacto.

Las autoridades de la ANAC investigan posibles causas del siniestro, incluyendo errores humanos, fallas en la comunicación o incluso un vuelo clandestino. La Policía Civil mencionó la posibilidad de que el piloto se distrajera durante una grabación, mientras tanto, videos del momento del choque circulan en redes y muestran la violencia del accidente.

Este trágico suceso donde murieron Gaspi, Lucas Vignale y Oliver Tree ha generado una ola de mensajes de duelo en redes sociales, donde usuarios lamentan la pérdida de jóvenes talentos del entretenimiento y la música; las familias aún esperan la liberación de los cuerpos para su repatriación.