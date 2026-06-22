Desde la cuenta de X de Oliver Tree, se informó que el DJ ya está en California, donde “podrá descansar” tras el accidente donde murió el 14 de junio de 2025.

Asimismo, se compartió que Oliver Tree de 32 años de edad, tenía preparado su testamento donde proclamaba la creación de una fundación que sus cercanos ya están creando.

Oliver Tree vuelve a California tras su muerte en accidente de Brasil

El músico Oliver Tree fue repatriado a California, luego del accidente donde murió el pasado 14 de junio de 2025 en Río de Janeiro, Brasil.

Tree fue el último famoso que fue identificado legalmente entre los restos que los peritos en Brasil investigaban en el sitio donde ocurrió el accidente tras el choque de dos helicópteros.

A través de la cuenta de X de Oliver Tree, donde compartieron fotografías de la infancia y actuales del músico, externaron agradecimiento por las muestras de cariño y tributos hacia el DJ.

Foto de Oliver Tree en su infancia. (@Olivertree)

Oliver Tree en su adolescencia. (@Olivertree)

Foto de Oliver Tree. (@Olivertree)

Frase de Oliver Tree. (@Olivertree)

Sin dar más detalles, informaron que los restos de Tree ya están en California, donde creen “podrá descansar”.

“Tu legado vivirá por siempre. Gracias a todos los que se han puesto en contacto, han mostrado amor, apoyo y han realizado tributos increíbles para Oliver. El amor constante, el apoyo y la positividad están ayudando a la familia, amigos y colaboradores a superar estos tiempos extremadamente difíciles”. Familia de Oliver Tree.

Oliver Tree tendrá una fundación por seguimiento de su testamento

Oliver Tree ya descansa en California, tras el accidente donde murió en Brasil. Ahora su familia informó que el DJ dejó un testamento con cláusulas que seguirán en su honor.

Según los dichos, Tree dejó en su testamento la creación de una fundación, asegurando que fue un “deseo” que tenía por lo que respetarán su memoria.

Aunque no se ahondó en el objetivo de la fundación, sí se mencionó que su nombre es “Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Grant For Baby Geniuses” o bien, “El fondo extremadamente épico del Dr. Oliver Tree para bebés genios”

“Su legado vivirá a través de su fundación/dote llamada “Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Grant For Baby Geniuses” que llegará pronto. Esto es algo que Oliver había preparado antes de su partida, escrito en su testamento. Nos aseguraremos de que su deseo se haga realidad para que más alegría, amor y arte se extiendan por el mundo, ese fue su deseo final“. Familia de Oliver Tree.