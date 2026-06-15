Bizarrap compartió un emotivo mensaje de despedida para su amigo Lucas Vignale, quien murió en un accidente aéreo junto a Oliver Tree y Gaspi.

En su mensaje, Bizarrap honró al director Lucas Vignale, resaltando su estrecha amistad y colaboración creativa.

“Luquitas, no hay palabras; solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos más cercanos. Hasta siempre amigo @lucasvignale, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables” Bizarrap

Así fue el mensaje con el que Bizarrap se despidió de Lucas Vignale

Lucas Vignale murió en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro junto al cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi.

Pocas horas después de confirmarse el trágico accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Bizarrap expresó su dolor a través de su cuenta oficial de Instagram, compartiendo una fotografía junto a Lucas Vignale.

Bizarrap confesó que se encontraba “sin palabras” ante la muerte de Lucas Vignaley describió su dolor como “inmenso”.

Bizarrap recuerda a Lucas Vignale: “El dolor es inmenso” tras su muerte (@bizarrap / Instagram )

En su mensaje, Bizarrap envió palabras de aliento y “muchísimas fuerzas” para la familia y los amigos más íntimos de Lucas Vignale.

Aseguró que el arte y el trabajo de Vignale permanecerán vigentes y serán “imborrables”.

Lucas Vignale fue parte importante del trabajo audiovisual de Bizarrap

Lucas Vignale fue un colaborador fundamental en la identidad visual de los proyectos de Bizarrap, destacándose especialmente en los siguientes trabajos:

Tráilers de las Music Sessions: Vignale fue el realizador de los avances cinematográficos de las sesiones más importantes entre ellos, se destaca específicamente el #48 junto al artista Tiago PZK

“No soy eterno”: Dirigió y colaboró estrechamente en el material audiovisual de este tema, que es una de las colaboraciones más exitosas de Bizarrap junto a Milo J

Identidad conceptual: Su trabajo se centraba en consolidar la estética y el concepto de los proyectos del productor antes de que salieran a la luz

Además de su labor con Bizarrap, Vignale también colaboró con otros artistas del círculo cercano del productor como Duki, Wos, Nicki Nicole y Trueno .