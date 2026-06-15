Víctor WAO, DJ y productor brasileño conocido como “Multi Diamond Producer” y por su lema No beat do WAO, cobró relevancia internacional tras salvarse del accidente aéreo en el que murieron Oliver Tree y Gaspi.

El artista decidió no abordar el helicóptero por miedo a volar, le cambió su lugar a Lucas Frota y optó por viajar en automóvil, gesto que le salvó la vida.

Victor WAO revela cómo evitó el accidente en el que murieron Oliver Tree y Gaspi (Especial)

Victor WAO revela cómo evitó el accidente en el que murieron Oliver Tree y Gaspi (Especial)

Con millones de streams en Spotify, WAO ha trabajado con Austro Music y producido éxitos junto a figuras de la música urbana.

¿Quién es Victor WAO, productor musical que se salvó del accidente de Oliver Tree?

Víctor WAO es el nombre artístico de un DJ, productor musical y compositor brasileño conocido como “Multi Diamond Producer” y por su frase “No beat do WAO”.

Victor WAO, productor musical que se salvó del accidente de Oliver Tree (@waoofficial / Instagram)

Él ha consolidado su carrera dentro de la escena de la música electrónica de su país, y su nombre cobró alta relevancia internacional tras salvarse de manera milagrosa del accidente de helicóptero en el que fallecieron el cantante estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi y el productor Lucas Brito Chaves.

Víctor WAO iba a abordar esa misma aeronave que Gaspi y Oliver, pero decidió bajarse en el último segundo debido al miedo que sentía de volar.

Su amigo Lucas Frota le consiguió un automóvil para trasladarse por tierra, un gesto que terminó salvándole la vida.

Victor WAO, productor musical que se salvó del accidente de Oliver Tree (@waoofficial / Instagram)

¿Qué edad tiene Victor WAO?

Hasta el momento no se ha encontrado información pública y verificable sobre la fecha de nacimiento o la edad exacta de Victor WAO.

Victor WAO, productor musical que se salvó del accidente de Oliver Tree (@waoofficial / Instagram)

¿Victor WAO tiene esposa?

No hay información pública confirmada sobre si Victor WAO está casado o tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Victor WAO?

No es posible determinar el signo zodiacal de Victor WAO porque no se ha difundido públicamente una fecha de nacimiento.

Victor WAO, productor musical que se salvó del accidente de Oliver Tree (@waoofficial / Instagram)

¿Victor WAO tiene hijos?

No existe información pública confirmada que indique que Victor WAO tenga hijos.

¿Qué estudió Victor WAO?

No se sabe con exactitud qué estudios formales cursó Victor WAO.

Victor WAO, productor musical que se salvó del accidente de Oliver Tree (@waoofficial / Instagram)

¿En qué trabajó Victor WAO?

Victor WAO es conocido por su trabajo como productor, por colaboraciones dentro del género electrónico y por haber desarrollado parte de su carrera bajo el sello Austro Music.

Este sello es perteneciente a Som Livre, una de las plataformas de música electrónica más importantes de su país natal, donde compartió espacio con otros destacados exponentes del género; participó en proyectos musicales dentro de la industria electrónica brasileña.

Además, mantenía una relación profesional y de amistad con productores y artistas como Oliver Tree y Lucas Frota, con quienes colaboraría en un proyecto musical antes del accidente aéreo que también mató al streamer Gaspi.

Su catálogo incluye temas y remixes como Vibe Natural, Eu Não Posso, Extintor y PAYBACK; ha producido hits como “NÉ SEGREDO” con MC Cabelinho, tracks para The Box, Luan Santana, Oruam, Tz da Coronel, Chefin y otros artistas. Tiene millones de streams en Spotify y es reconocido por beats virales.