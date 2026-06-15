El influencer brasileño Thiago Alcântara, conocido como Iae Break, reveló que se salvó de morir en el accidente aéreo ocurrido el 14 de junio en Río de Janeiro, donde fallecieron Oliver Tree, Gaspi y Lucas Vignale.

“Un día antes del accidente me invitaron, simplemente no pude porque ya tenía una cita que estaba programada” Thiago Alcântara, conocido como Iae Break

Thiago Alcântara explicó que había sido invitado a abordar uno de los helicópteros, pero no asistió por un compromiso previo.

Iae Break revela cómo evitó el accidente en el que murieron Oliver Tree y Gaspi (Especial)

El productor musical Victor WAO también evitó la tragedia al decidir no viajar por temor.

“Me dijiste que como yo tenía miedo de viajar en esa cosa, entonces me fuera en coche... Ahora te debo mi vida” Victor WAO, productor musical

Iae Break y Victor WAO compartieron mensajes de conmoción y agradecimiento tras conocerse la lista de víctimas.

Victor WAO revela cómo evitó el accidente en el que murieron Oliver Tree y Gaspi (Especial)

Una cita programada le salvó la vida a Iae Break

En una entrevista reciente, Iae Break confesó que recibió una invitación formal para abordar una de los helicópteros accidentados.

Sin embargo, el creador de contenido, que cuenta con más de tres millones de seguidores, explicó que no pudo asistir debido a que ya tenía un compromiso agendado previamente.

“Un día antes del accidente me invitaron, simplemente no pude porque ya tenía una cita que estaba programada”, declaró Thiago Alcântara.

El influencer había estado acompañando a Oliver Tree durante su visita a Brasil, mostrándole lugares turísticos y grabando contenido para sus redes sociales.

Iae Break no abordó el vuelo del accidente en el que fallecieron Oliver Tree y Gaspi (Especial)

Iae Break no abordó el vuelo del accidente en el que fallecieron Oliver Tree y Gaspi (Especial)

Iae Break no abordó el vuelo del accidente en el que fallecieron Oliver Tree y Gaspi (Especial)

Apenas un día antes del siniestro, ambos fueron vistos en videos jugando fútbol y celebrando con una réplica de la Copa del Mundo.

El productor Victor WAO también esquivó la tragedia

Iae Break no fue el único que evitó el fatal desenlace por poco tiempo. El productor musical brasileño Victor WAO también reveló que estuvo a punto de abordar el helicóptero junto al intérprete de “Miss You”.

WAO detalló que decidió no subir “en el último segundo” debido a su temor por las aeronaves.

“Me dijiste que como yo tenía miedo de viajar en esa cosa, entonces me fuera en coche... Ahora te debo mi vida”, escribió el productor en un emotivo mensaje de despedida dedicado a Oliver Tree y al productor Lucas Frota.

Victor WAO revela cómo evitó el accidente en el que murieron Oliver Tree y Gaspi (Especial)

Victor WAO revela cómo evitó el accidente en el que murieron Oliver Tree y Gaspi (Especial)

Lucas Brito Chaves (Lucas Frota) y Victor WAO (Especial)

Detalles del accidente y lista de víctimas

El accidente se produjo tras el choque de dos helicópteros (identificados como PP-MAC y PR-DJJ) en una zona de Río de Janeiro.

El balance total de la tragedia es de seis víctimas fatales, confirmándose los nombres de los siguientes pasajeros y tripulantes:

Oliver Tree Nickell (32 años): Cantante y productor estadounidense famoso por éxitos como “Life Goes On”. Gaspar “Gaspi” Prim Díaz (23 años): Youtuber argentino con millones de seguidores. Lucas Vignale (27 años): Cineasta y productor argentino que trabajó con artistas de renombre como Bizarrap y Nicki Nicole. Lucas Brito Chaves (Lucas Frota): DJ y productor brasileño que residía en Miami. Alexandre Souza: Piloto de una de las aeronaves. Carlos Marsillac: Piloto que se encontraba solo en la segunda aeronave involucrada.

Tras conocerse la noticia, Iae Break compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer a Dios por no haber abordado el vuelo y lamentó profundamente la pérdida de sus amigos, a quienes describió como personas de “un corazón extremadamente grande”.