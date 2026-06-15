El DJ y productor brasileño Lucas Frota murió en el accidente aéreo ocurrido el 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, junto a Oliver Tree y el youtuber Gaspi.

Lucas Frota, quien no estaba contemplado originalmente en el viaje, tomó el lugar de Víctor WAO en el helicóptero que se dirigía hacia Angra dos Reis.

El accidente, que también cobró la vida de tres personas más, generó conmoción en la comunidad musical y en redes sociales, donde se confirmaron las muertes.

Victor WAO revela cómo evitó el accidente en el que murieron Oliver Tree y Gaspi (Especial)

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Lucas Frota murió en el accidente con Oliver Tree y Gaspi

El DJ de Brasil, Lucas Frota, habría estado de visita en su país natal por acompañar a Oliver Tree, pero la decisión de abordar un helicóptero lo llevó a su muerte.

La tragedia aérea en la que Oliver Tree y el youtuber Gaspi murieron, sumó el fallecimiento de Lucas Frota, así como tres personas más, incluyendo los pilotos de los helicópteros.

Las imágenes del momento en que los helicópteros descienden en Recreio dos Bandeirantes en Río de Janeiro, Brasil, y luego impactaron contra un estacionamiento alcanzado llamas y grandes columnas de humo negro, han causado nostalgia entre los seguidores de la música electrónica.

Accidente aéreo en Brasil donde murió Lucas Frota, Oliver Tree, Gaspi y Lucas Vignale. (Tercio Teixeira/AFP / AFP)

A ello se le suma, que se ha mencionado, aunque no de forma oficial, que Lucas Frota no estaba contemplado para el viaje en helicóptero. Sin embargo, decidió abordarlo de último momento cuando Oliver Tree le rentó un vehículo a Víctor WAO, pues tenía miedo de subir.

El accidente aéreo en el que dos helicópteros impactaron, sucedió a las 8:59 am el 14 de junio de 2025, informó el Cuerpo de Bomberos.

Asimismo, se detalló que el destino era un traslado hacia Angra dos Reis, en Costa Verde.

Hasta el momento, de forma oficial no se ha confirmado que Lucas Frota, Gaspi, Oliver Tree y Lucas Vignale, los personajes famosos, sean víctimas del accidente aéreo. Esto debido a que extraoficialmente se dijo que los cuerpos quedaron calcinados.

Sin embargo, cercanos a los famosos se han pronunciado en redes sociales como una vía de confirmación de sus muertes.