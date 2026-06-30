Issa Diop es un futbolista y actual seleccionado de Marruecos, quien también forma parte del equipo Fulham en Inglaterra.

El nombre de Issa Diop llamó la atención durante el partido de Marruecos contra Países Bajos en el Mundial 2026, tras anotar un gol y llevarse una tarjeta amarilla.

¿Quién es Issa Drop? El futbolista de Marruecos

Issa Laye Luca Jean Diop es un futbolista francomarroquí, quien forma parte de la selección de Marruecos.

El futbolista es defensa central del equipo Fulham F.C de la Premiere League inglesa, donde juega de 2022.

Issa Diop (Instagram/@issa_diop_05)

¿Qué edad tiene Issa Drop?

Issa Diop nació el 9 de enero de 1997; actualmente tiene 29 años de edad.

¿Quién es la esposa de Issa Diop?

Se desconoce si Issa Diop está casado.

¿Qué signo zodiacal es Issa Diop?

Issa Diop es Capricornio y las personas bajo este signo zodiacal suelen ser ambiciosas, disciplinadas y responsables.

¿Cuántos hijos tiene Issa Diop?

No hay información sobre que Issa Diop tenga hijos.

Issa Diop (Instagram/@issa_diop_05)

¿Qué estudió Issa Diop?

Issa Diop se formó en academias de futbol en Francia.

¿En qué ha trabajado Issa Diop?

Issa Diop inició su carrera como futbolista desde muy joven y se unió a Balma S.C, posteriormente se unió a Toulouse en 2006.

Debutó en la liga 1 a los 18 años y en 2018 West Han United lo traspasó, por lo que debutó en la Premier League.

Issa Diop decidió cambiar de selección para jugar en el Mundial 2026 y la noticia se hizo oficial en marzo.

El futbolista jugó con Francia en categorías inferiores y también cumplía con los requisitos para jugar contra Senegal, su tercera nacionalidad.

Al final, Issa Diop decidió formar parte de la selección de Marruecos, la cual empató contra Brasil y le ganó a Escocia.