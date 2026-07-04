Los octavos de final del Mundial 2026 presentan un duelo cargado de emoción entre Marruecos y Canadá, este sábado 4 de julio en el Estadio Houston de Estados Unidos.

Los africanos llegan impulsados por su victoria heroica en penales ante Países Bajos, con Achraf Hakimi y Yassine Bounou como figuras clave.

Del otro lado, Canadá vive su primera clasificación histórica a esta fase tras vencer agónicamente a Sudáfrica, con Jonathan David y Alphonso Davies como referentes. Un choque de estilos que definirá quién avanza a cuartos.

Canadá y el sueño de trascender en el Mundial 2026

Canadá, selección dirigida por Jesse Marsch, superó los dieciseisavos de final gracias a un gol agónico de Stephen Eustáquio al minuto 92 para batir 1-0 a Sudáfrica.

Ante Marruecos, Canadá tendrá un reto complicado ante los africanos, que dejaron de ser participantes para convertirse en protagonistas del Mundial 2026.

Sin embargo, los coanfitriones alcanzaron los octavos de final por primera vez en su historia.

Además, la Selección de Canadá clasificó tras vencer de manera agónica a Sudáfrica y tendrá como principales figuras a Jonathan David y Alphonso Davies.

El lateral canadiense Alphonso Davies del Bayern Munich de Alemania

Marruecos apuesta a controlar el balón para eliminar a Canadá en el Mundial 2026

Marruecos apuesta al protagonismo con el balón con figuras como Brahim Díaz, Azzedine Ounahi y Achraf Hakimi, qpara dejar fuera del torneo a Canadá.

Los Leones del Atlas llegan con el impulso de una victoria heroica ante los Países Bajos, con el arquero Yassine Bounou como gran figura.

El cuadro africano busca emular su histórica campaña de Catar 2022, Mundial en el que alcanzó las semifinales.