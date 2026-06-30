El economista alemán Joachim Klement, conocido como el “oráculo de los Mundiales” por haber anticipado correctamente a los campeones de 2014 (Alemania), 2018 (Francia) y 2022 (Argentina), falló por primera vez en el Mundial 2026.

Su modelo estadístico proyectaba a Países Bajos como campeón tras vencer a Portugal en una final inédita, pero la Oranje quedó eliminada en dieciseisavos ante Marruecos.

El caso ha generado debate sobre los límites de las matemáticas en el futbol y la imprevisibilidad del deporte rey.

El modelo que prometía predecir al campeón del Mundial falló con Países Bajos

El enfoque de Joachim Klement combina variables como PIB per cápita, población, ranking FIFA, clima y factores socioeconómicos, aunque él mismo advierte que las matemáticas solo explican cerca del 50% de los resultados, con el resto atribuido al azar.

Para el Mundial 2026, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, Klement proyectó a Países Bajos como el gran favorito y eventual campeón, superando a Portugal en una final inédita.

Sin embargo, la realidad fue otra y su predicción se derrumbó tras la eliminación de la Oranje en dieciseisavos ante Marruecos.

Joachim Klement, el “oráculo” de los Mundiales, falla por primera vez: Países Bajos quedó eliminado

Países Bajos también conocido como Oranje, que buscaba su primer título mundial, cayó eliminada en la fase de dieciseisavos ante Marruecos, rompiendo las expectativas del “oráculo alemán” Joachim Klement.

Esta derrota marca la primera vez que el modelo de Klement no acierta el campeón, después de tres ediciones perfectas que lo posicionaron como una referencia en predicciones deportivas.

Marruecos no perdonó y eliminó a Países Bajos. (Dolores Ochoa / AP Photo/Dolores Ochoa)

Expertos y aficionados en redes han reaccionado con sorpresa y humor, pues mientras algunos destacan que el fútbol siempre reserva sorpresas imposibles de modelar matemáticamente, otros recuerdan que incluso los mejores análisis estadísticos tienen límites frente a la imprevisibilidad del deporte rey.

El caso de Klement refuerza un debate recurrente: ¿pueden las matemáticas y la economía predecir con fiabilidad resultados deportivos de alto nivel?

Su historial previo generó gran atención mediática y apuestas, pero esta eliminación temprana de Países Bajos devuelve la humildad al análisis predictivo.

Con el torneo avanzando, la atención se centra ahora en los equipos que sí cumplieron o superaron las expectativas, como Marruecos, que sigue dando golpes.

Mientras tanto, Joachim Klement ya ha sido invitado por fans y medios a replantear su modelo matemático para futuras ediciones del Mundial.