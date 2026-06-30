La Selección de Marruecos está agradecida por el apoyo que los mexicanos mostraron en el enfrentamiento contra Países Bajos en el Estadio BBVA en Monterrey por el Mundial 2026.

Ante ello, Mohamed Ouahbi, el director técnico de Marruecos, externó el agradecimiento hacia el país y aseguró que México tendrá un estadio lleno en su país cuando se juegue un Mundial.

Director técnico de Marruecos agradece a mexicanos el apoyo en el partido contra Países Bajos

El 29 de junio de 2026, Marruecos jugó contra Países Bajos en el Estadio BBVA en Monterrey, pero lo que claramente no se esperaban era a la afición mexicana apoyándolos.

En la conferencia de prensa tras eliminar a Países Bajos, Mohamed Ouahbi agradeció a los mexicanos en Monterrey, el apoyo que recibieron durante el partido del Mundial 2026.

Ouahbi dio por sentado que cuando se juegue un Mundial en Marruecos, México tendrá el estadio lleno de marroquís que los apoyarán en agradecimiento a lo que vivieron en su partido contra Países Bajos.

“Que la próxima copa del mundo se juegue también en Marruecos, creo que en este momento el pueblo marroquí devolvería lo que los fans mexicanos nos han dado hoy, para venir y estar como en casa y van a tener el estadio lleno para ellos, seguro”. Mohamed Ouahbi, director técnico de Marruecos.

Asimismo, la Selección de Marruecos compartió un video donde se muestra que a su salida del Estadio BBVA, los mexicanos los seguían apoyando y respaldaban su camino.

Ahora, tras la eliminación que Marruecos hizo a Países Bajos, el país avanza a octavos de final y se enfrentará a Canadá el 4 de julio en el Houston Stadium en Estados Unidos.