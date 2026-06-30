Ronald Koeman deja a Países Bajos tras la derrota ante Marruecos en el Estadio BBVA de Monterrey durante el Mundial 2026.

La noticia fue confirmada por el periodista italiano Fabrizio Romano, quien reveló que Koeman renunció al selección neerlandesa al no cumplir con los objetivos trazados.

Ronald Koeman renuncia a Países Bajos tras la derrota ante Marruecos

El banquillo de la Selección de Países Bajos se ha movido luego de que el equipo no pasara la ronda de los dieciseisavos de final.

La dura derrota ante Marruecos en la tanda de penales hizo que Ronald Koeman diera un paso al costado de Países Bajos y dejara la dirección técnica de su país.

Ronald Koeman (Ronald Koeman / Facebook)

Para este Mundial 2026, había altas expectativas por lo que podría conseguir Países Bajos.

Incluso, el juego desplegado por los dirigidos por Koeman hizo soñar a los neerlandeses con llegar a una hipotética final.

No obstante, tras un planteamiento en el que Países Bajos mostró muy poco al frente, Marruecos pudo llevar el partido hasta los penales y quedarse con el pase a octavos.

Ronald Koeman llegó a Países Bajos en enero 2023 . Durante su tiempo en el banquillo consiguió en 44 partidos:

24 triunfos

9 empates

11 derrotas

Hasta el momento, se desconoce quién será el nuevo entrenador de Países Bajos que quedará a cargo.

Además de Ronald Koeman, otros directores técnicos que han dejado el puesto tras el Mundial 2026 son:

Sabri Lamouchi de Túnez

Steve Clarke de Escocia

Miroslava Koubek de Chequia

Hong Myung-bo de Corea del Sur