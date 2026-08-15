Atlas vs Tigres se enfrentan el sábado 15 de agosto en la Jornada 4 del Apertura 2026. El pronóstico apunta a empate 1-1
Atlas vs Tigres: Pronóstico de la Jornada 4 de la Liga MX
El pronóstico para el Atlas vs Tigres en la Jornada 4 de la Liga MX es un empate con marcador de 1-1.
Pronóstico: Atlas 1-1 Tigres
Atlas vs Tigres: Posibles alineaciones de la Jornada 4 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Tigres, que se jugará en la Jornada 4 de Liga MX.
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Gustavo Ferrareis, Manuel Capasso, Edgar Zaldívar y Milton Valenzuela
- Mediocampistas: Alfonso González, Rodrigo Schlegel, Víctor Ríos y Luís Esteves
- Delanteros: Duk y Ryan Mmaee
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Alan Franco y Vladimir Loroña
- Mediocampistas: César Araujo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez y Juan Brunetta
- Delanteros: Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre
Atlas vs Tigres: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Atlas vs Tigres se jugará el sábado 15 de agosto a las 21:10 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 4 de la Liga MX. Será transmitido por Canal 5, TUDN, YouTube y ViX.
- Partido: Atlas vs Tigres
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Canal 5, TUDN, YouTube y ViX