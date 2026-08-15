Atlas vs Tigres se enfrentan el sábado 15 de agosto en la Jornada 4 del Apertura 2026. El pronóstico apunta a empate 1-1

Atlas vs Tigres: Pronóstico de la Jornada 4 de la Liga MX

El pronóstico para el Atlas vs Tigres en la Jornada 4 de la Liga MX es un empate con marcador de 1-1.

Pronóstico: Atlas 1-1 Tigres

Atlas vs Tigres: Posibles alineaciones de la Jornada 4 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Tigres, que se jugará en la Jornada 4 de Liga MX.

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Gustavo Ferrareis, Manuel Capasso, Edgar Zaldívar y Milton Valenzuela

Mediocampistas: Alfonso González, Rodrigo Schlegel, Víctor Ríos y Luís Esteves

Delanteros: Duk y Ryan Mmaee

Atlas tendrá un partido complicado ante Tigres (Katie Stratman / IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Alan Franco y Vladimir Loroña

Mediocampistas: César Araujo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez y Juan Brunetta

Delanteros: Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre

Atlas vs Tigres: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Atlas vs Tigres se jugará el sábado 15 de agosto a las 21:10 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 4 de la Liga MX. Será transmitido por Canal 5, TUDN, YouTube y ViX.