Una de las sorpresas del Mundial 2026 fue la eliminación de Países Bajos a manos de Marruecos en penaltis, lo cual desató toda clase de reacciones, incluyendo muestras de racismo en contra de los jugadores europeos.

Ante esto, la Selección de Países Bajos agradeció las muestras de apoyo ante la eliminación contra Marruecos, al mismo tiempo que condenó los mencionados actos racistas.

Países Bajos no condona el racismo tras derrota ante Marruecos

En un comunicado a través de su cuenta de X, la Selección de Países Bajos rechazó todas las muestras de racismo que se han visto contra sus jugadores luego de la derrota ante Marruecos.

“Vemos reacciones en línea en las que se trata a los jugadores de manera racista y discriminatoria tras la eliminación. Ahí trazamos una línea clara. El racismo y la discriminación no tienen cabida en ningún lugar: ni en el fútbol, ni en línea ni en nuestra sociedad.” Comunicado de Países Bajos

Comunicado de Países Bajos (Especial)

La Selección de Países Bajos señala que han encontrando diversas reacciones en línea donde se trata a sus jugadores de manera racista y discriminatoria.

Mencionando enérgicamente que esto no tiene cabida en ningún aspecto de la vida, ni en el futbol ni en línea ni en la sociedad en general, trazando una línea con las personas que están divulgando este tipo de reacciones.

Con esto, además, se está dando soporte a los jugadores que ha sufrido de estas prácticas cuestionables, sin dar a conocer los mensajes señalados ni las personas aludidas, con el fin de no propagar esta narrativa negativa.

Países Bajos agradece el apoyo de la afición en el partido contra Marruecos

Por otra parte, Países Bajos agradeció a toda la gente que los apoyó durante el partido contra Marruecos, ya sea en el estadio o donde hayan seguido el encuentro.

“Agradecemos a los jugadores, al personal y a todos los involucrados por su compromiso durante este Mundial. También expresamos nuestro aprecio por los aficionados, en el estadio, en casa y en todos los lugares donde se siguió y apoyó a la Naranja. El fútbol une a las personas, independientemente de su origen o procedencia.” Comunicado de Países Bajos

Además, Países Bajos también reconoció a jugadores, personal y demás involucrados que estuvieron colaborando activamente con la selección durante toda su participación en el Mundial 2026.

Señalando que el futbol une a las personas, no importando su procedencia u origen, como tanto se ha hablado en los últimos días.

Se espera que la Selección de Países Bajos regrese a su país en los próximos días, con los jugadores posteriormente uniéndose a sus respectivos clubes en todo el mundo.