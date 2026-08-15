Tijuana vs Necaxa serán las escuadras encargadas de abrir la actividad en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 15 de agosto a las 21:10 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Necaxa
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One y Tubi
Tijuana vs Necaxa: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Tijuana vs Necaxa se enfrentarán el sábado 15 de agosto en el inicio de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Tijuana vs Necaxa: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 21:10 horas rodará el balón en el Tijuana vs Necaxa en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
Tijuana vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?
El Tijuana vs Necaxa femenil será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Necaxa
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One y Tubi
Así van Tijuana y Necaxa en la Liga Femenil BBVA
Tijuana es séptimo lugar del Grupo B de la Liga Femenil BBVA con 0 puntos.
Necaxa también suma 0 puntos en la Liga Femenil BBVA, por lo que se ubica en el octavo lugar.