Tijuana vs Necaxa serán las escuadras encargadas de abrir la actividad en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 15 de agosto a las 21:10 horas por Fox One y Tubi.

Partido: Tijuana vs Necaxa

Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Fox One y Tubi

Tijuana vs Necaxa: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Tijuana vs Necaxa se enfrentarán el sábado 15 de agosto en el inicio de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Tijuana vs Necaxa: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 21:10 horas rodará el balón en el Tijuana vs Necaxa en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Tijuana vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?

El Tijuana vs Necaxa femenil será transmitido por las plataformas de Fox One y Tubi.

Partido: Tijuana vs Necaxa

Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Fox One y Tubi

Así van Tijuana y Necaxa en la Liga Femenil BBVA

Tijuana es séptimo lugar del Grupo B de la Liga Femenil BBVA con 0 puntos.

Necaxa también suma 0 puntos en la Liga Femenil BBVA, por lo que se ubica en el octavo lugar.