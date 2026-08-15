El presidente de la Liga MX, Francisco Iturbide, volvió a rechazar de manera tajante la posibilidad de regresar el ascenso y descenso, pues sentenció que el formato ya “no cabe”.

Así lo advirtió al referir que bajo el contexto en el que se encuentra actual el torneo local con formato de liga cerrada de franquicias, el sistema de ascenso y descenso no es compatible.

“Hoy en día como están las cosas no cabe” Francisco Iturbide. Presidente de la Liga MX

Cabe destacar que tras años bajo la promesa del retorno del sistema que permitía que clubes de categorías inferiores subieran a Primera División, la Liga MX oficializó su eliminación en julio de 2026.

Liga MX no tiene cabida para el ascenso y descenso, advierte Iturbide

A pesar de las constantes críticas que diversos sectores suelen lanzar contra la eliminación del ascenso y descenso, la Liga MX no tiene la más mínima intención de regresar el sistema.

Al menos así lo dejó entrever el presidente de la competencia local, Francisco Iturbide, quien declaró que de momento el esquema de ascenso y descenso “no cabe” en la Liga MX.

Francisco Iturbide, nuevo presidente ejecutivo de Liga MX (@rn_deportes / Instagram )

Entrevistado por el diario Reforma, el directivo dijo que hoy en día el torneo de futbol nacional no puede dar espacio a que suban a la Primera División los equipos de categorías inferiores.

“Hoy en día como están las cosas no cabe. Hay que tener paciencia para conocer el plan de desarrollo, pero el día de hoy es una liga cerrada, de franquicias” Francisco Iturbide. Presidente de la Liga MX

Francisco Iturbide reconoció que en la actualidad el torneo mexicano tiene un formato cerrado en el que solo se puede dar cabida a los clubes franquicia.

Ante el panorama poco alentador, el presidente de la Liga MX sentenció que para que exista la posibilidad del regreso del ascenso y el descenso, “tendrían que pasar muchas cosas” para contemplarlo.

Liga MX eliminó ascenso y descenso

El 15 de julio de 2026, la Liga MX oficializó la eliminación del ascenso y descenso en su nuevo Reglamento de Competencia para la temporada 2026-2027 que acaba de iniciar.

Así se concretó luego de que en abril de 2020 se suspendiera temporalmente el sistema por problemas económicos derivados de la pandemia de Covid-19.

En ese entonces, directivos de la Liga MX aseguraron que la eliminación del formato sería temporal, pues se prometió que se iba a restablecer luego de 6 temporadas.

Liga MX (Luis Fernando Toris / Mexsport)

Sin embargo, al cumplirse el plazo el formato permaneció congelado, por lo que 6 clubes de Expansión presentaron una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, misma que fue rechazada.

Pese a ello, la autoridad confirmó que el ascenso y descenso debía regresar para la campaña 2026-2027; no obstante, la asamblea de dueños de la Liga MX mató de manera oficial el formato.