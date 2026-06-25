Países Bajos liderada por Virgil van Dijk busca asegurar su pase a Monterrey ante la selección de Túnez, este jueves 25 de junio en Kansas City.

El equipo de Países Bajos aseguraría su viaje a Monterrey si clasifica en el primer lugar de su grupo, para jugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿Cómo va el Grupo F que integra Países Bajos en el Mundial 2026?

El panorama del Grupo F del Mundial 2026 es encabezado por Países Bajos con 4 puntos, empatado en la cima con Japón.

Así que, Países Bajos necesita ganar al eliminado Túnez para sellar su pase al Estadio Monterrey donde jugará los dieciseisavos de final del torneo.

Países Bajos empató con Japón y venció a Suecia, pero debe ganar con claridad a Túnez para aferrarse al liderato.

Países Bajos goleó a Suecia y se convirtió en líder de su grupo rumbo a la siguiente ronda del Mundial 2026 (Eric Gay / AP Photo/Eric Gay)

¿Quién avanzará cómo primer lugar en el Grupo F del Mundial 2026?

El primer lugar del Grupo F se definirá por la diferencia de goles si Países Bajos y Japón ganan en la Jornada 3, por lo que los neerlandeses deben aprovechar que se miden al eliminado Túnez.

El líder del Grupo F del Mundial 2026 jugará en Monterrey contra el segundo del Grupo C: Marruecos.

Países Bajos tendrá la baja de Quinten Timmer por lesión

Ante Túnez, Países Bajos no podrá contar con el Quinten Timmer, quien sufrió una conmoción cerebral durante un entrenamiento en el Mundial 2026.

Países Bajos es favorito para ganar su grupo y trasladarse a Monterrey donde jugaría ante la selección de Marruecos por el pase a los octavos de final.