Los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 ofrecerán un atractivo enfrentamiento entre dos generaciones de talento cuando Noruega se mida a Costa de Marfil.

El partido entre Costa de Marfil y Noruega tendrá como protagonistas a Erling Haaland y Yan Diomandé, dos estrellas de sus respectivas selecciones en el Mundial 2026.

El presente vs el futuro en el duelo de Haaland y Yan Diomandé

Haaland llega como la máxima figura de la selección noruega y uno de los delanteros más temidos del planeta. El atacante ha sido determinante para que Noruega alcance la fase eliminatoria, gracias a su potencia física, capacidad goleadora y presencia constante en el área rival.

Del otro lado aparece Yan Diomandé, una de las grandes revelaciones del torneo. El joven marfileño ha llamado la atención por su velocidad, habilidad y personalidad para asumir responsabilidades en partidos de alta exigencia.

Haaland vs Yan Diomandé: el duelo por un boleto a octavos de final del Mundial 2026. (Chris Young / Chris Young/The Canadian Press v)

Noruega buscará explotar la contundencia de Haaland y el orden de su bloque defensivo, mientras que los africanos apostarán por el dinamismo y la creatividad de sus jóvenes figuras para sorprender a los europeos.

Haaland y Yan Diomandé buscarán hacer historia con sus selecciones

Con un boleto a los octavos de final en juego, el margen de error es mínimo, por lo que Haaland con Noruega y Yan Diomandé con Costa de Marfil deberán demostrar por qué están en el Mundial 2026.

Tanto Haaland como Diomandé cargarán con buena parte de las expectativas de sus respectivas selecciones en un duelo que podría definirse incluso en penales.