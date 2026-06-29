Países Bajos y Marruecos protagonizan uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El pronóstico es 3-2 a favor de la selección europea.
Países Bajos avanzó como líder del Grupo F del Mundial 2026, y su mayor peso histórico e individual lo hace favorito.
Sin embargo, Marruecos vive un momento importante y así retará a Países Bajos, tras ser el segundo lugar de su grupo en el Mundial 2026.
Países Bajos vs Marruecos: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026
Países Bajos 3-2 Marruecos es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: Países Bajos 3-2 Marruecos
Países Bajos vs Marruecos: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Países Bajos 3-2 Marruecos, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Países Bajos
- Portero: Bart Verbruggen
- Defensas: Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven
- Mediocampistas: Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders yRyan Gravenberch
- Delanteros: Cody Gakpo, Donyell Malen y Brian Brobbey
Marruecos
- Portero: Yassine Bono
- Defensas: Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui
- Mediocampistas: Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Ismael Saibari
- Delantero: Brahim Díaz
Países Bajos vs Marruecos: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Países Bajos vs Marruecos se enfrentan en el Mundial 2026 el lunes 29 de junio. Transmite ViX a las 11 horas.
- Partido: Países Bajos vs Marruecos
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Lunes 29 de junio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Monterrey
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX