Países Bajos y Marruecos protagonizan uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El pronóstico es 3-2 a favor de la selección europea.

Países Bajos avanzó como líder del Grupo F del Mundial 2026, y su mayor peso histórico e individual lo hace favorito.

Sin embargo, Marruecos vive un momento importante y así retará a Países Bajos, tras ser el segundo lugar de su grupo en el Mundial 2026.

Países Bajos vs Marruecos: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Países Bajos 3-2 Marruecos es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Países Bajos 3-2 Marruecos

Países Bajos vs Marruecos: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Países Bajos 3-2 Marruecos, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Países Bajos

Portero: Bart Verbruggen

Defensas: Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven

Mediocampistas: Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders yRyan Gravenberch

Delanteros: Cody Gakpo, Donyell Malen y Brian Brobbey

Países Bajos sale como favorito para avanzar a octavos de final del Mundial 2026 (Charlie Riedel / AP Photo / AP Photo/Charlie Riedel)

Marruecos

Portero: Yassine Bono

Defensas: Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui

Mediocampistas: Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Ismael Saibari

Delantero: Brahim Díaz

Países Bajos vs Marruecos: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Países Bajos vs Marruecos se enfrentan en el Mundial 2026 el lunes 29 de junio. Transmite ViX a las 11 horas.