Países Bajos y Marruecos protagonizan uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El pronóstico es 3-2 a favor de la selección europea.

Países Bajos avanzó como líder del Grupo F del Mundial 2026, y su mayor peso histórico e individual lo hace favorito.

Sin embargo, Marruecos vive un momento importante y así retará a Países Bajos, tras ser el segundo lugar de su grupo en el Mundial 2026.

Países Bajos vs Marruecos: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Países Bajos 3-2 Marruecos es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Países Bajos 3-2 Marruecos

Países Bajos vs Marruecos: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Países Bajos 3-2 Marruecos, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Países Bajos

  • Portero: Bart Verbruggen
  • Defensas: Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven
  • Mediocampistas: Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders yRyan Gravenberch
  • Delanteros: Cody Gakpo, Donyell Malen y Brian Brobbey
Nathan Aké choca con Katia Itzel García en el partido de Países Bajos - Túnez en el Mundial 2026
Países Bajos sale como favorito para avanzar a octavos de final del Mundial 2026 (Charlie Riedel / AP Photo / AP Photo/Charlie Riedel)

Marruecos

  • Portero: Yassine Bono
  • Defensas: Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui
  • Mediocampistas: Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Ismael Saibari
  • Delantero: Brahim Díaz

Países Bajos vs Marruecos: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Países Bajos vs Marruecos se enfrentan en el Mundial 2026 el lunes 29 de junio. Transmite ViX a las 11 horas.

  • Partido: Países Bajos vs Marruecos
  • Fase: Dieciseisavos de final
  • Torneo: Mundial 2026
  • Fecha: Lunes 29 de junio del 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Monterrey
  • Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX