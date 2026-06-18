Tras su destacado debut en el Mundial 2026, Julián Quiñones recibió apoyo de su esposa previo del México vs Corea del Sur, un partido que marcará el liderato del Grupo A.

Ana Gabriela no ha dejado de mostrarle su apoyo a Julián Quiñones, quien se ha convertido en uno de los jugadores a seguir de la Selección Mexicana.

Esposa de Julián Quiñones le manda su apoyo previo al México vs Corea del Sur

Luego de anotar el primer gol del torneo con la selección mexicana, Julián Quiñones ha acaparado todos los titulares convirtiéndose en uno de los jugadores de México con más apoyo.

Julián Quiñones recibe apoyo de su esposa antes del México vs Corea del Sur (Cortesía )

Sin embargo, no solo los fans han mostrado su apoyo a Julián Quiñones y es que también su esposa lo hizo.

Pese a la distancia y que en estos momentos no pueden estar juntos, Julián Quiñones y su esposa Ana Gabriela comparten que se mantienen en contante comunicación.

Y es que Ana Gabriela no ha dejado de apoyar a Julián Quiñones ahora que ha destacado en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

El impacto de Julián Quiñones en la selección mexicana ha sido profundo y multifacético, consolidándose como la estrella indiscutible y el motor ofensivo del equipo en el Mundial de 2026.

Julián Quiñones se roba todas las miradas previo al México vs Corea del Sur

Para el partido contra Corea del Sur, Julián Quiñones llega como la figura central del Tri tras anotar el primer gol del Mundial y ser calificado como uno de los diez mejores jugadores del torneo hasta ahora.

Julián Quiñones ha logrado un respaldo unánime de la afición mexicana, transformando las críticas iniciales en idolatría.

Se ha convertido en el jugador más aclamado de los fanáticos mexicanos, ratificándose como en nuevo referente de la Selección de México.

El partido entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026 se perfila como el duelo decisivo por el liderato del Grupo A, ya que ambas selecciones llegan con tres puntos tras sus victorias en la jornada inaugural.

México cuenta con la ventaja de jugar en casa ante su afición en Guadalajara, además de que varios jugadores de la plantilla actual militan en clubes del estado, lo que les brinda una comodidad adicional en este escenario.

Una de las mayores preocupaciones para el técnico Javier Aguirre es la suspensión del central César Montes, quien recibió una tarjeta roja en el partido anterior contra Sudáfrica.

Corea del Sur es un rival peligroso por su capacidad de contraataque y la calidad individual de jugadores como Heung-min Son.

México tiene una clara ventaja histórica en los enfrentamientos directos contra los surcoreanos, habiéndolos vencido 2-1 en el Mundial de 2018.