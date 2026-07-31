El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) del Edomex, abrió nuevas fechas para realizar trámites de cambios de escuela y turno para el ciclo escolar 2026-2027.

Se trata de una segunda fase en la cual los padres de familia y tutores de alumnos de educación básica, podrán realizar los procesos que se requieran de cara al inicio de clases.

Incluso, el SAID Edomex refirió que en el nuevo espacio para realizar cambios de escuela y turno, se podrán inscribir los estudiantes que no lo hicieron en la fase de preinscripción ordinaria.

Educación básica (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

SAID Edomex presenta calendario oficial del nuevo periodo de cambios de escuela y turno

Al informar sobre el nuevo periodo de trámites, el SAID Edomex explicó que será del 6 al 26 de agosto cuando se podrán solicitar los cambios de escuela y turno para el ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con lo indicado en el calendario oficial, el periodo de 21 días en el que se podrán realizar los trámites para educación básica se dividirá en 3 etapas distintas:

Del 6 al 12 de agosto se recibirán solicitudes de traslado para estudiantes inscritos en grados intermedios de escuelas públicas

Del 13 al 19 de agosto se atenderán las peticiones de cambio de escuela para quienes sí participaron en la preinscripción

Del 20 al 26 de agosto podrán registrarse las y los aspirantes que no se participaron en la preinscripción

Cabe destacar que en el caso de los últimos, solo podrán hacerlo aquellos que ingresarán a primero, segundo o tercero de preescolar, así como primero de primaria o primero de secundaria.

Asimismo, el SAID Edomex indicó que la accesibilidad estará sujeta a la disponibilidad de espacios de las escuelas públicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad.

Educación básica (Crisanta Espinosa Aguilar | Cuartoscuro)

Requisitos para pedir cambio de escuela y turno

Las autoridades del Estado de México refieren que el nuevo periodo de trámites par cambio de escuela y turno se realizarán por medio de la página del Edomex.

En el sitio se debe dar clic en la ventana emergente de la Segunda Fase del SAID o en el apartado “Eventos y Convocatorias” que estará disponibles a partir del 6 de agosto.

En dicho espacio se solicitará la entrega de documentación y requisitos de los que se ha adelantado, se tratarán de los que se presentan a continuación: