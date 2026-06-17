La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió su pronóstico para Guadalajara este jueves 18 de junio, día en que México enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Akron por la Jornada 2 del Mundial 2026.

El reporte indica un 40% de probabilidad de lluvia por la tarde con chubascos, y precipitaciones aisladas durante la noche, por lo que sí se esperan lluvias durante el encuentro México vs Corea del Sur programado a las 19:00 horas.

Las temperaturas esa noche del Mundial 2026 oscilarán entre 26 y 28 grados en la tarde y descenderán a 18-20 grados en la noche.

México vs Corea (ESPECIAL)

¿Lloverá en el México vs Corea? Esto dice la Conagua

Luego de debutar en el Mundial 2026 con una victoria ante su similar de Sudáfrica, la selección de futbol de México se enfrentará a Corea en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco.

El encuentro en el que el Tri buscará tomar el liderato del Grupo A y con ello amarrar su pase a la siguiente fase, comenzará a la 19:00 horas, por lo que ya se sabe qué clima habrá.

Pronóstico clima durante el México vs Corea en Guadalajara (@conagua_clima/X)

Lo anterior debido a que la Conagua emitió por medio de redes sociales, un mensaje sobre el pronóstico de las condiciones que habrá a lo largo de la tarde y noche del jueves.

En la tarde las probabilidades de lluvia son de un 40% y se esperan chubascos, mientras que en la noche habrá precipitaciones aisladas, por lo que sí habría lluvia durante el perido.

En cuanto a lo que marcará el termómetro, el pronóstico oficial establece que durante la tarde habrá temperaturas de entre 26 y 28 grados, en tanto que en la noche descenderá de 18 a 20 grados.

Jalisco suspende las clases por partido México vs Corea

El gobierno de Jalisco informó que el jueves se suspenderán las clases en todos los niveles educativos por el partido mundialista entre México y Corea que se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara.

El gobernador Pablo Lemus señaló que con ello la comunidad educativa disfrutará del encuentro para apoyar a la Selección Mexicana que jugará por primera vez un partido de Copa del Mundo en la ciudad.

La suspensión aplica únicamente al sector educativo, por lo que las dependencias gubernamentales y oficinas administrativas trabajarán con normalidad.