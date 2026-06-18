La Selección Mexicana ya tiene definida la alineación para enfrentar a Corea del Sur este 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, dentro de la fase de grupos del Mundial 2026.

Javier Aguirre realizará un ajuste obligado en defensa tras la suspensión de César Montes, colocando a Edson Álvarez como central.

México buscará asegurar su clasificación con Raúl Rangel en la portería, acompañado por Reyes, Vásquez y Gallardo en la zaga.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez liderarán el ataque en un duelo clave del Grupo A.

¿Quiénes serían los titulares de México para enfrentar a Corea del Sur?

El técnico mexicano, Javier Aguirre, se verá obligado a realizar al menos una modificación en su cuadro titular debido a la suspensión de César Montes, quien fue expulsado en el encuentro anterior ante Sudáfrica y no podrá estar disponible para este compromiso.

Según pudo saber SDPnoticias, México saltará a la cancha del Estadio Akron con los siguientes jugadores:

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora

Delanteros: Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez

México va por el liderato: esta sería la alineación ante Corea del Sur. (quinto partido)

Corea del Sur llega motivada tras su victoria sobre Chequia y sabe que un triunfo también lo colocaría muy cerca de los dieciseisavos de final, por ello, se espera un duelo intenso entre las dos selecciones que actualmente encabezan el grupo.

A qué hora será el partido México vs Corea del Sur?

El duelo entre México y Corea del Sur se disputará este 18 de junio de 2026 desde el Estadio Akron, casa de las Chivas de la Liga MX.

El encuentro será en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.