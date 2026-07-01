Julián Quiñones continúa viviendo un Mundial de ensueño con la Selección Mexicana al anotar su tercer gol.

El delantero del Tricolor volvió a hacerse presente en el marcador al anotar frente a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de 2026, llegando así a tres goles en el torneo.

El atacante apareció en un momento clave del encuentro para romper la defensa ecuatoriana y darle una valiosa ventaja al conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Julián Quiñones atraviesa por su mejor momento en el Mundial 2026

Con este tanto, Julián Quiñones confirma el gran momento que atraviesa y se consolida como una de las principales figuras ofensivas de México en el Mundial 2026.

El gol de Julián Quiñones ante Ecuador se suma a los que había conseguido previamente contra Sudáfrica y Chequia durante la fase de grupos.

Gracias a su capacidad para aparecer en los momentos importantes, el delantero mexicano se ha convertido en una pieza fundamental dentro del esquema del Tricolor de Javier Aguirre.

Julián Quiñones firma su tercer gol mundialista en el duelo ante Ecuador. (Silvia Izquierdo / AP Photo/Silvia Izquierdo)

Julián Quiñones ilusiona a la afición mexicana en el Mundial 2026

Con tres goles en su cuenta personal, Julián Quiñones sigue escribiendo su propia historia con la camiseta nacional mexicana.

Asimismo, alimenta la ilusión de una afición que sueña con ver al Tricolor llegar lejos en el Mundial de 2026.