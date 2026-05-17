El Estadio Akron será la sede de 4 partidos del Mundial 2026, todos de fase de grupos del torneo de la FIFA.

El Estadio Akron, sede del Mundial 2026, tiene capacidad de 46 mil 355 espectadores.

Está ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La casa de las Chivas tuvo el sábado 9 de mayo su último partido oficial antes de ser entregado a la FIFA, para ser sede de los 4 partidos del Mundial 2026.

11 de junio | Corea del Sur vs Chequia | Fase de grupos

18 de junio | México vs Corea del Sur | Fase de grupos

23 de junio | Colombia vs El Congo | Fase de grupos

26 de junio |Uruguay vs España | Fase de grupos

Partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Estadio Akron

El Estadio Akron tendrá actividad de los Grupos A, H y K en la primera fase del Mundial 2026.

El primer partido del Mundial 2026 en el Estadio Akron será el miércoles 11 de junio, cuando Corea del Sur vs Chequia se midan como parte del Grupo A, en la Copa Mundial de la FIFA.

Ocho días más tarde, México jugará en el Estadio Akron, enfrentando a Corea del Sur, el 18 de junio, del Grupo A.

El 23 de junio Colombia se enfrentará a El Congo y el 26 de junio Uruguay se medirá contra España.

Partidos del Grupo A, Grupo H y Grupo K en el Estadio Akron:

11 de junio | Corea del Sur vs Chequia | Fase de grupos

18 de junio | México vs Corea del Sur | Fase de grupos

23 de junio | Colombia vs El Congo | Fase de grupos

26 de junio |Uruguay vs España | Fase de grupos

Estadio Akron en el Mundial 2026: los 4 partidos de Guadalajara. (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Partidos del Grupo A del Mundial 2026 en el Estadio Akron

Corea del Sur vs Chequia, se medirán en el Estadio Akron el 11 de junio y el 18 de junio México se enfrentará a Corea del Sur.

Partidos del Grupo A en el Estadio Akron: