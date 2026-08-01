El programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 dio a conocer que abrirá un nuevo periodo de registros para el mes agosto; te decimos fecha, requisitos y cómo inscribirse.

Cabe recordar que Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 entrega un apoyo económico de 9 mil 582.47 pesos mensuales a todos los beneficiarios que se desempeñan durante un año como aprendices.

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: Fecha de la convocatoria

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro anunció una nueva ventana de registros para este 2026, la cual se llevará a cabo durante el mes de agosto.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el periodo de registros se llevará a cabo a partir del sábado 1 de agosto de 2026, por lo que es importante que cumplas y tengas listos todos los requisitos para ser parte del programa.

Beca Jóvenes Construyendo el Futuro (Gobierno de la Ciudad de México / Cuartoscuro)

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cuáles son los requisitos?

El requisito principal para ser parte de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 es que debes cumplir con el rango de edad que abarca el programa, el cual está dirigido para todos los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad

Si te encuentras en este rango de edad, es importante que reúnas los documentos que te indicaremos a continuación para que lleves a cabo tu proceso de registro para Jóvenes Construyendo el Futuro 2026:

CURP

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Fotografía especial para el programa: con tu rostro descubierto, sin editar ni uso de IA, sosteniendo tu identificación oficial

Adicional, es importante que declares bajo protesta que al momento de presentar tu solicitud no te encuentras estudiando ni cuentas con un empleo formal.

Beca Jóvenes Construyendo el Futuro (Michael Balam Chan / Cuartoscuro)

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo inscribirse?

Si estás interesado en ser parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 y reúnes todos los requisitos, te decimos a continuación cómo inscribirte:

Ingresar a la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro

Dar clic en el apartado “Regístrate como aprendiz”.

Deberás ingresar tus datos personales: CURP; correo electrónico, teléfono, código postal, etc.

Aceptar el aviso de privacidad y finalizar su registro

Al finalizar estos pasos, la plataforma te proporcionará tu usuario y contraseña que necesitarás para poder ingresar posteriormente.

Una vez tengas estos datos, deberás ingresarlos para iniciar sesión y poder elegir el sitio de trabajo de tu preferencia, de acuerdo con tus habilidades.

Una vez te postules, la plataforma te indicará cuando el Centro de trabajo haya respondido a tu solitud para indicarte los pasos que deberás seguir para continuar con tu proceso.