Belinda no solo disfrutó de la victoria de México frente a Ecuador durante el Mundial 2026, sino que además fue la encargada de entregar el premio MVP a Julián Quiñones.

El delantero Julián Quiñones fue la figura central del encuentro al anotar el primer gol y recibir, por segunda vez en el Mundial 2026, el reconocimiento al Jugador Más Valioso (MVP).

Belinda entrega el premio MVP a Julián Quiñones tras la victoria de México frente a Ecuador

Belinda asistió al Estadio Banorte como una invitada oficial de la FIFA, lo que la facultó para participar en la ceremonia de premiación al término del encuentro.

🏆🇲🇽 ¡El más valioso de la noche! 🫶⚽



Belinda fue la encargada de entregar el premio al MVP a Julián Quiñones, autor del primer gol en la victoria de México sobre Ecuador. Una noche inolvidable para el delantero tricolor. 🔥👏@VCNNoticiasmx#México #JuliánQuiñones #Belinda… pic.twitter.com/yhXSxbgmoE — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) July 1, 2026

De acuerdo con los acuerdos promocionales de la FIFA para el Mundial 2026, el galardón patrocinado por Michelob ULTRA es entregado de forma ceremonial por diversas celebridades e invitados especiales en cada partido.

Julián Quiñones recibió el trofeo de manos de Belinda por haber sido elegido el Jugador Más Valioso tras su actuación determinante, en la que anotó el primer gol que encaminó la victoria 2-0 de México sobre Ecuador.

Durante la entrega, Belinda aprovechó para felicitarlo personalmente diciéndole: “Felicidades, un gran partido y un gran gol”.

El momento se volvió viral rápidamente en redes sociales, simbolizando una “noche perfecta” para la afición mexicana por la clasificación a octavos de final y el reconocimiento individual a su figura.

El look que escogió Belinda para entregar el premio MVP a Julián Quiñones estuvo directamente inspirado en el jersey de la Selección Mexicana.

Lució una falda de corte asimétrico confeccionada a partir de la emblemática playera verde del conjunto tricolor.

La falda destacaba por llevar el número 4 en el frente, un dorsal que actualmente porta el mediocampista Edson Álvarez y que históricamente perteneció a Rafael Márquez.

Complementó la falda con un top negro de la marca Adidas, el cual era de mangas largas y contaba con un cierre en la parte frontal.

¿Quién otorga el premio MVP en el mundial 2026?

El premio oficial al Jugador Más Valioso (MVP) en el Mundial 2026, cuyo nombre oficial es “Superior Player of the Match” (Jugador Superior del Partido), es otorgado por la marca Michelob ULTRA, como patrocinadora oficial del certamen.

Sin embargo, la FIFA es quien gestiona los acuerdos promocionales para la ceremonia de entrega.

El mejor futbolista de cada encuentro es elegido mediante votaciones que se realizan a lo largo de la justa.

Aunque la marca es el proveedor del premio, el galardón es entregado físicamente por diversas celebridades e invitados especiales.

El premio consiste en una pieza construida en aluminio y decorada con 104 piezas de cristal, las cuales simbolizan el número total de partidos que se disputan en este torneo.

Por razones de sensibilidad cultural o religiosa, el logo del patrocinador (Michelob ULTRA) puede ser omitido del trofeo físico en ciertos partidos debido a razones religiosas y culturales relacionadas con el consumo de alcohol.