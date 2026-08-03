Mariana Ochoa de 47 años de edad, fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, lo que llevó a una inmediata reacción por los habitantes que aún siguen en el juego.

Esto debido a la respuesta que Mariana Ochoa tuvo cuando fue cuestionada en La Casa de los Famosos México 2026 sobre el motivo de su nominación en la primera semana del reality show.

Reacción de habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 a la eliminación de Mariana Ochoa

La cantante Mariana Ochoa fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, situación que llevó a que los habitantes comentaran la decisión del público de sacarla.

Y es que la reacción de los habitantes no solo fue porque el público prefirió a Luis Chaparro sobre Mariana Ochoa, sino también por las palabras de la cantante.

Esto debido a que la integrante de OV7 fue cuestionada sobre el motivo que la llevó a ser nominada por los habitantes en apenas la primera semana del juego, lo que la exhabitante respondió y no le cayó bien a sus colegas de reality show.

Esto debido a que aseguró que era una rival fuerte ante las nuevas figuras del medio como creadores de contenido como Luis Chaparro, o bien hasta Aldo Rendón y Yanet García, con quienes compartía la placa.

“Yo sé que soy un rival fuerte para las generaciones más jóvenes que la mía y soy rival vigente además”. Mariana Ochoa, cantante.

Incluso las palabras de la cantante causaron una reacción instantánea en Cynthia Klitbo, quien se vio paralizada ante sus palabras, así como Ese Pérez quien calificó sus dichos con un “sí se pasó”.

Reacción de Yahir y Cynthia Klitbo a las palabras de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026. (Especial)

Además de que posteriormente, tras ya haberse anunciado la eliminación de Mariana Ochoa, Yahir, Memo Schutz y Aldo Rendón coincidieron en que las palabras de la integrante de OV7 no fueron las adecuadas, pues creen que por el contrario, ellos deben adaptarse a crear contenido en redes sociales.

Ahondando en ello, Aldo Rendón recordó que si él no tuviera un management de 29 años que le dijo que debía ir al podcast de Jair Sánchez, no se hubiera hecho viral y no estaría en La Casa de los Famosos México 2026.