La Selección Mexicana enfrenta este jueves 18 de junio a Corea del Sur de Son Heung-min, el delantero asiático que es admirado en México y que será un temible rival para el Tri en el Estadio Guadalajara.

México vs Corea es un partido vital para definir al líder del Grupo A del Mundial 2026, y Son Heung-min podría hacer la diferencia a favor de la selección asiática.

La relación del amor al odio con Son Heung-min con México

La admiración de México a Son Heung-min podría terminar este jueves cuando se mida el Tri ante Corea del Sur, ya que el delantero asiático saldrá por el triunfo para su selección y podría hacerle daño al equipo de Javier Aguirre.

Conocido en México como “Sonaldo”, en referencia a su calidad y como analogía a Ronaldo, la admiración por Son Heung-min nació en el Mundial de Rusia 2018.

La victoria de Corea del Sur sobre Alemania calificó a México a los octavos de final, desatando el famoso cántico “Coreano, hermano, ya eres mexicano”.

Son Heung-min será rival de México como figura de la selección de Corea (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Son Heung-min teme que México pueda odiarlo

Son Heung-min agradeció el cariño de los mexicanos, pero en tono de broma dijo que “probablemente me volverán a odiar” durante el partido de la Jornada 2 del Mundial 2026.

Lo cierto es que el respeto es mutuo entre México y el delantero coreano, y durante los entrenamientos de Corea en Guadalajara, los aficionados arroparon a la estrella asiática.

México y Corea llegan tras ganar sus respectivos debuts en el Mundial 2026: el Tri derrotó 2-0 a Sudáfrica y los coreanos vencieron 2-1 a la Chequia.