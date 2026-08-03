Santos vs América cierran la actividad de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. El partido se juega el lunes 3 de agosto a las 19:06 horas por FOX y Tubi.

Partido: Santos vs América

Fase: Jornada 1

Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA

Fecha: Lunes 3 de agosto de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: TSM Corona

Transmisión: FOX y Tubi

Santos vs América: Hora para ver el cierra de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

Santos vs América se jugará el lunes 3 de agosto a las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

Santos vs América: Canal para ver el cierra de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

El Santos vs América, partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA, será transmitido por FOX y Tubi.

Partido: Santos vs América

Fase: Jornada 1

Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA

Fecha: Lunes 3 de agosto de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: TSM Corona

Transmisión: FOX y Tubi

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El América Femenil conquistó un triplete histórico en el primer semestre de 2026 al ganar el Clausura 2026, la Copa de Campeones de la Concacaf y el Campeón de Campeonas.

Con ese rodaje llegan la Águilas a la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA, de nuevo como favoritas para pelear por el campeonato.