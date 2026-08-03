Santos vs América cierran la actividad de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. El partido se juega el lunes 3 de agosto a las 19:06 horas por FOX y Tubi.
- Partido: Santos vs América
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Lunes 3 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: TSM Corona
- Transmisión: FOX y Tubi
Santos vs América: Hora para ver el cierra de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA
Santos vs América se jugará el lunes 3 de agosto a las 19:06 horas, tiempo del centro de México.
Santos vs América: Canal para ver el cierra de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA
El Santos vs América, partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA, será transmitido por FOX y Tubi.
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- Partido: Santos vs América
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Lunes 3 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: TSM Corona
- Transmisión: FOX y Tubi
América estrena el campeonato de la Liga Femenil BBVA
El América Femenil conquistó un triplete histórico en el primer semestre de 2026 al ganar el Clausura 2026, la Copa de Campeones de la Concacaf y el Campeón de Campeonas.
Con ese rodaje llegan la Águilas a la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA, de nuevo como favoritas para pelear por el campeonato.