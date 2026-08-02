Atlante vs Necaxa inician su actividad en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. El partido se juega el lunes 3 de agosto a las 15:45 horas por YouTube.
- Partido: Atlante vs Necaxa
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Lunes 3 de agosto de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: CAR Atlante
- Transmisión: YouTube
Atlante vs Necaxa: A qué hora ver la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA
Atlante vs Necaxa se jugará el lunes 3 de agosto a las 15:45 horas, tiempo del centro de México.
Atlante vs Necaxa: ¿Dónde ver la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA?
El Atlante vs Necaxa, partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA, será transmitido por YouTube.
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- Partido: Atlante vs Necaxa
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Lunes 3 de agosto de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: CAR Atlante
- Transmisión: YouTube
Atlante debuta en la Liga Femenil BBVA
Con el regreso del Club Atlante a la Liga MX se dio el nacimiento del equipo femenil de los Potros de Hierro.
En ese sentido, el partido ante Necaxa será el debut del Atlante en la Liga Femenil BBVA.