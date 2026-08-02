Atlante vs Necaxa inician su actividad en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. El partido se juega el lunes 3 de agosto a las 15:45 horas por YouTube.

Partido: Atlante vs Necaxa

Fase: Jornada 1

Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA

Fecha: Lunes 3 de agosto de 2026

Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: CAR Atlante

Transmisión: YouTube

Atlante vs Necaxa: A qué hora ver la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

Atlante vs Necaxa se jugará el lunes 3 de agosto a las 15:45 horas, tiempo del centro de México.

Atlante vs Necaxa: ¿Dónde ver la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA?

El Atlante vs Necaxa, partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA, será transmitido por YouTube.

Partido: Atlante vs Necaxa

Fase: Jornada 1

Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA

Fecha: Lunes 3 de agosto de 2026

Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: CAR Atlante

Transmisión: YouTube

Nailea Vidrio regresa a la Liga MX Femenil como refuerzo del Atlante. (captura)

Atlante debuta en la Liga Femenil BBVA

Con el regreso del Club Atlante a la Liga MX se dio el nacimiento del equipo femenil de los Potros de Hierro.

En ese sentido, el partido ante Necaxa será el debut del Atlante en la Liga Femenil BBVA.