A unas horas del encuentro deportivo entre México y Corea del Sur para la Jornada 2 en la Fase de Grupos del Mundial 2026, miles de personas acudieron al FIFA Fan Festival de Guadalajara.

Por lo que al superar su capacidad máxima, que es de 18 mil aficionados, organizadores del festival en Guadalajara se vieron obligados a dar portazo y es que nacionales y extranjeros seguían llegando al Centro Histórico.

En redes sociales circulan videos del momento en que cientos de aficionados no pudieron acceder a Plaza Liberación, donde a través de una megapantalla se transmitirá el tan esperado encuentro futbolístico.

Así fue el momento del portazo en la Plaza de Armas

en el FIFA Fan Festival de Guadalajara.

Video: Cortesía pic.twitter.com/Gz8BKaamRd — San Cadilla (@SanCadilla) June 18, 2026

Más de 50 mil personas (cupo lleno) se registra en el fan fest de Plaza Liberación, Centro Histórico de Guadalajara, se querías ir para el partido de Mexico vs Corea del Sur será imposible ya que no están dejando ingresar. pic.twitter.com/2hMzPB7kxA — Meganoticias GDL (@Meganoticias) June 18, 2026

Intentar ingresar a la fuerza al FIFA Fan Festival de Guadalajara

De acuerdo con Protección Civil Jalisco, al FIFA Fan Festival de Guadalajara llegaron más de 50 mil personas, por lo que con la finalidad de garantizar un ambiente seguro miles de ellas se quedaron fuera.

Esto ocasionó la molestia de algunos aficionados, quienes se organizaron para intentar ingresar por la fuerza al festival.

Cabe señalar que el operativo de seguridad para este evento gratuito está estructurado por más de 17,000 efectivos:

Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara

Policía estatal

Policía Vial

Protección civil

Secretaría de Salud Jalisco

Ejército mexicano

C5

Sin embargo, ante la alta afluencia elementos de la Guardia Nacional llegaron para blindar el FIFA Fan Festival.

📌🚨Han llegado refuerzos de la Guardia Nacional luego de que civiles querían entrar a la fuerza al #FanFestGDL. pic.twitter.com/yKdXr0btwO — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 18, 2026

Lugares alternos para ver el partido de México vs Corea del Sur en Jalisco

A través de la red social X, el gobierno de Jalisco celebró el lleno total del Fifa Fan Festival de Guadalajara.

“Agradecemos a todas y todos por sumarse a esta experiencia que demuestra la pasión, el entusiasmo y el orgullo que nos unen alrededor del futbol” Gobierno de jalisco

FIFA Fan Festival de Guadalajara reporta lleno total (@gobiernojalisco / X)

Confirmando que ya no hay acceso al festival recomienda lugares para ser parte de la fiesta mundialista.

Las alternativas son:

Auditorio Benito Juárez – Alberga la zona fan Vibra Jalisco.

Plaza las Américas - ubicado en el centro histórico de Zapopan, Jalisco.

Glorieta La Minerva

Asimismo se instalaron pantallas en municipios turísticos como: