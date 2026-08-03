La Jornada 3 del Apertura 2026 concluyó con dos equipos invictos, pero América se ubicó como líder por diferencia de goles tras vencer 3-0 a Santos.

América | 7 puntos Tijuana | 7 puntos Toluca | 6 puntos Pumas | 6 puntos Rayados | 6 puntos Cruz Azul | 6 puntos Querétaro | 6 puntos Necaxa | 6 puntos Atlas | 6 puntos Atlante | 4 puntos Puebla | 4 puntos Chivas | 4 puntos Pachuca | 3 puntos León | 3 puntos San Luis | 2 puntos Tigres | 1 punto Santos | 0 puntos FC Juárez | 0 puntos

Tijuana también suma seis puntos, mientras que siete equipos suman seis unidades tras la Jornada 3 del Apertura 2026.

La próxima fecha arranca el sábado 15 de agosto y se completará el lunes 17 de agosto, con duelos destacados como Atlante vs Toluca y Tijuana vs Cruz Azul.

Gilberto Mora lidera a Tijuana como sublíder del Apertura 2026 tras 3 jornadas (Carlos Heredia / Carlos Heredia)

Gilberto Mora lidera a Tijuana como líder del Apertura 2026 tras 2 jornadas (mexsport / Carlos Heredia)

Resultados de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias contundentes de Pumas y América, mientras que Atlante sorprendió a Cruz Azul.

Estos son todos los resultados de la Jornada 3 de la Liga MX:

Puebla 1-1 Chivas

FC Juárez 1-5 Pumas

San Luis 0-0 Tijuana

Querétaro 2-2 Tigres

Atlas 0-2 Rayados

León 1-0 Pachuca

Cruz Azul 2-3 Atlante

América 3-0 Santos

Toluca 3-1 Necaxa

Fechas y horarios de la Jornada 4 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX arranca el sábado 15 agosto, y se completará el lunes 17 de agosto.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 4 de la Liga MX:

Sábado 15 de agosto

Atlante vs Toluca | 17:00 horas

Rayados vs FC Juárez | 19:00 horas

Atlas vs Tigres | 21:00 horas

Domingo 15 de agosto

Pumas vs Querétaro | 12:00 horas

América vs San Luis | 17:00 horas

Santos vs Chivas | 19:00 horas

Tijuana vs Cruz Azul | 21:00 horas

Domingo 2 de agosto