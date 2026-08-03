La Jornada 3 del Apertura 2026 concluyó con dos equipos invictos, pero América se ubicó como líder por diferencia de goles tras vencer 3-0 a Santos.
- América | 7 puntos
- Tijuana | 7 puntos
- Toluca | 6 puntos
- Pumas | 6 puntos
- Rayados | 6 puntos
- Cruz Azul | 6 puntos
- Querétaro | 6 puntos
- Necaxa | 6 puntos
- Atlas | 6 puntos
- Atlante | 4 puntos
- Puebla | 4 puntos
- Chivas | 4 puntos
- Pachuca | 3 puntos
- León | 3 puntos
- San Luis | 2 puntos
- Tigres | 1 punto
- Santos | 0 puntos
- FC Juárez | 0 puntos
Tijuana también suma seis puntos, mientras que siete equipos suman seis unidades tras la Jornada 3 del Apertura 2026.
La próxima fecha arranca el sábado 15 de agosto y se completará el lunes 17 de agosto, con duelos destacados como Atlante vs Toluca y Tijuana vs Cruz Azul.
Resultados de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias contundentes de Pumas y América, mientras que Atlante sorprendió a Cruz Azul.
Estos son todos los resultados de la Jornada 3 de la Liga MX:
- Puebla 1-1 Chivas
- FC Juárez 1-5 Pumas
- San Luis 0-0 Tijuana
- Querétaro 2-2 Tigres
- Atlas 0-2 Rayados
- León 1-0 Pachuca
- Cruz Azul 2-3 Atlante
- América 3-0 Santos
- Toluca 3-1 Necaxa
Fechas y horarios de la Jornada 4 del Apertura 2026 en la Liga MX
La Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX arranca el sábado 15 agosto, y se completará el lunes 17 de agosto.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 4 de la Liga MX:
Sábado 15 de agosto
- Atlante vs Toluca | 17:00 horas
- Rayados vs FC Juárez | 19:00 horas
- Atlas vs Tigres | 21:00 horas
Domingo 15 de agosto
- Pumas vs Querétaro | 12:00 horas
- América vs San Luis | 17:00 horas
- Santos vs Chivas | 19:00 horas
- Tijuana vs Cruz Azul | 21:00 horas
Domingo 2 de agosto
- Necaxa vs Leónj | 19:00 horas
- Pachuca vs Puebla | 21:00 horas