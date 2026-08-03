La Jornada 3 del Apertura 2026 concluyó con dos equipos invictos, pero América se ubicó como líder por diferencia de goles tras vencer 3-0 a Santos.

  1. América | 7 puntos
  2. Tijuana | 7 puntos
  3. Toluca | 6 puntos
  4. Pumas | 6 puntos
  5. Rayados | 6 puntos
  6. Cruz Azul | 6 puntos
  7. Querétaro | 6 puntos
  8. Necaxa | 6 puntos
  9. Atlas | 6 puntos
  10. Atlante | 4 puntos
  11. Puebla | 4 puntos
  12. Chivas | 4 puntos
  13. Pachuca | 3 puntos
  14. León | 3 puntos
  15. San Luis | 2 puntos
  16. Tigres | 1 punto
  17. Santos | 0 puntos
  18. FC Juárez | 0 puntos

Tijuana también suma seis puntos, mientras que siete equipos suman seis unidades tras la Jornada 3 del Apertura 2026.

La próxima fecha arranca el sábado 15 de agosto y se completará el lunes 17 de agosto, con duelos destacados como Atlante vs Toluca y Tijuana vs Cruz Azul.

Gilberto Mora lidera a Tijuana como líder del Apertura 2026 tras 2 jornadas
Gilberto Mora lidera a Tijuana como sublíder del Apertura 2026 tras 3 jornadas (Carlos Heredia / Carlos Heredia)
Gilberto Mora lidera a Tijuana como líder del Apertura 2026 tras 2 jornadas
Gilberto Mora lidera a Tijuana como líder del Apertura 2026 tras 2 jornadas (mexsport / Carlos Heredia)

Resultados de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias contundentes de Pumas y América, mientras que Atlante sorprendió a Cruz Azul.

Estos son todos los resultados de la Jornada 3 de la Liga MX:

  • Puebla 1-1 Chivas
  • FC Juárez 1-5 Pumas
  • San Luis 0-0 Tijuana
  • Querétaro 2-2 Tigres
  • Atlas 0-2 Rayados
  • León 1-0 Pachuca
  • Cruz Azul 2-3 Atlante
  • América 3-0 Santos
  • Toluca 3-1 Necaxa

Fechas y horarios de la Jornada 4 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX arranca el sábado 15 agosto, y se completará el lunes 17 de agosto.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 4 de la Liga MX:

Sábado 15 de agosto

  • Atlante vs Toluca | 17:00 horas
  • Rayados vs FC Juárez | 19:00 horas
  • Atlas vs Tigres | 21:00 horas

Domingo 15 de agosto

  • Pumas vs Querétaro | 12:00 horas
  • América vs San Luis | 17:00 horas
  • Santos vs Chivas | 19:00 horas
  • Tijuana vs Cruz Azul | 21:00 horas

Domingo 2 de agosto

  • Necaxa vs Leónj | 19:00 horas
  • Pachuca vs Puebla | 21:00 horas