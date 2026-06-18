México vs Corea desata los memes a horas del segundo partido del Tri

Los memes se desatan a horas del segundo partido del Tri de este jueves 18 de junio desde el Estadio Guadalajara del México vs Corea del Mundial 2026
Partido que divide a las dos aficiones, pues México y Corea han sorprendido en el Mundial 2026 con la amistad que han forjado, gracias a la popularidad de la cultura asiática con sus k-dramas y el k-pop; y la mexicana con la calidez que distingue a los nacionales.
Memes del México vs Corea causan sensación
Los memes se suman a la fiesta por el Mundial 2026 causando sensación con el México vs Corea o como muchos le dicen Maruchan vs Buldak, o La Arrolladora vs BTS.
Esto en los cientos de memes que han comparado cosas de México y Corea que bien podrían ser un contra, tal como el partido a disputar hoy del Mundial 2026.
Por lo que las redes sociales se han inundado de memes de este estilo, así como de otros con remixes de temas kpopers con el regional mexicano de la banda, o hasta con Luis Miguel con Ahora te Puedes Marchar vs la versión de Super Junior.
También lo memes gastronómico del partido México vs Corea han salidos a relucir con tamales vs samgak-kimbap, o cerveza Corona vs sujo Jinro.
México vs Corea el crossover que todos necesitan
Para muchos México vs Corea se ha convertido en el mejor crossover que todos necesitan o no sabían que necesitaban.
Pues este Mundial 2026, México y Corea han sorprendido por la amistad que han forjado, ya que el recibimiento de los mexicanos a los coreanos ha sido bastante grande y cálido.
Siendo noticia en Corea del Sur como es que México está armando la fiesta del Mundial 2026 para ellos, pese a saber de su enfrentamiento en las canchas, lo que ha sorprendido, pues la frase “coreano, hermano, ya eres mexicano” no se ha dejado de escuchar.