Los memes se desatan a horas del segundo partido del Tri de este jueves 18 de junio desde el Estadio Guadalajara del México vs Corea del Mundial 2026

Partido que divide a las dos aficiones, pues México y Corea han sorprendido en el Mundial 2026 con la amistad que han forjado, gracias a la popularidad de la cultura asiática con sus k-dramas y el k-pop; y la mexicana con la calidez que distingue a los nacionales.

México vs Corea desata los memes a horas del segundo partido del Tri (Especial )

Memes del México vs Corea causan sensación

Los memes se suman a la fiesta por el Mundial 2026 causando sensación con el México vs Corea o como muchos le dicen Maruchan vs Buldak, o La Arrolladora vs BTS.

Esto en los cientos de memes que han comparado cosas de México y Corea que bien podrían ser un contra, tal como el partido a disputar hoy del Mundial 2026.

México vs Corea desata los memes a horas del segundo partido del Tri (Especial )

México vs Corea desata los memes a horas del segundo partido del Tri (Especial )

Por lo que las redes sociales se han inundado de memes de este estilo, así como de otros con remixes de temas kpopers con el regional mexicano de la banda, o hasta con Luis Miguel con Ahora te Puedes Marchar vs la versión de Super Junior.

También lo memes gastronómico del partido México vs Corea han salidos a relucir con tamales vs samgak-kimbap, o cerveza Corona vs sujo Jinro.

Ya andamos ready para que hoy la sopa de fideo le gane al ramen. Viva México hijos de su coreana madre.



México vs Corea 🇲🇽 🇰🇷 pic.twitter.com/B62U9UJZdy — SUGARITA MAGNETICA 🪬💛✨ (@CarneDeAzucar) June 18, 2026

México vs Corea el crossover que todos necesitan

Para muchos México vs Corea se ha convertido en el mejor crossover que todos necesitan o no sabían que necesitaban.

Pues este Mundial 2026, México y Corea han sorprendido por la amistad que han forjado, ya que el recibimiento de los mexicanos a los coreanos ha sido bastante grande y cálido.

Mexico and South Korea fans are loving life together ahead of their World Cup clash today. ❤️



Football has a special way of bringing cultures closer and the Mexicans and the Koreans are really integrating well at this World Cup. 🇲🇽🇰🇷 pic.twitter.com/1X1UgMZXJA — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 18, 2026

Siendo noticia en Corea del Sur como es que México está armando la fiesta del Mundial 2026 para ellos, pese a saber de su enfrentamiento en las canchas, lo que ha sorprendido, pues la frase “coreano, hermano, ya eres mexicano” no se ha dejado de escuchar.