Clara Brugada envió un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana previo al partido contra Corea del Sur este 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara.

“Este Mundial 2026 ha causado muchas alegrías desde el primer día con la inauguración con nuestra Selección”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

“Que viva nuestra Selección, que Viva México y esperamos el gran triunfo el día de hoy”, expresó la jefa de Gobierno de la CDMX.

En ese sentido, Clara Brugada destacó las alegrías que el Tri ha dado en el Mundial 2026 y la unión que genera el fútbol entre naciones.

“El fútbol une a las naciones, a las culturas y principalmente a las personas, sabemos que aquí en nuestra Ciudad hay un pueblo apasionado por el fútbol, mujeres y hombres que disfrutan de ver el fútbol y jugar el fútbol”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Además, resaltó las alianzas con empresas que hicieron posible las transmisiones del Mundial en en la CDMX.

Clara Brugada aseguró que Selección Mexicana ha dado muchas alegrías en el Mundial 2026

Clara Brugada habló también sobre las alegrías que ha dado la Selección Mexicana, así como el propio país y la afición en el Mundial 2026.

Pues la jefa de la CDMX recordó que una de las partes importantes es la unión entre las personas y hoy entre naciones que el fútbol da a los aficionados del Mundial 2026.

Mundial 2026 en CDMX se realizó con alianzas: Clara Brugada

En el marco de la fiesta futbolera con el Mundial 2026 en la CDMX, Clara Brugada precisó que la transmisión de los partidos en la capital se logró gracias a las alianzas con empresas.

“Los derechos de transmisión de los 18 festivales futboleros que organizamos durante el Mundial no le costarán un sólo peso al presupuesto público de la Ciudad, y quiero expresar un sincero reconocimiento a las más de 30 empresas que hoy se suman a este esfuerzo colectivo” Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Empresas patrocinadoras para el Mundial 2026 en la CDMX de las cuales destacan: