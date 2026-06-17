Heung-min Son es un futbolista surcoreano considerado uno de los mejores jugadores asiáticos de todos los tiempos. Actualmente milita en el futbol de Norteamérica y es el capitán de la Selección de Corea del Sur.

Durante el Mundial de 2026, Son ha vuelto a ser protagonista al liderar a Corea del Sur en la fase de grupos. El delantero llega como una de las máximas figuras de su selección y como una pieza clave para el técnico Hong Myung-bo.

¿Quién es Heung-min Son?

Heung-min Son es un futbolista profesional surcoreano que alcanzó reconocimiento mundial por su exitosa carrera en Europa. Tras formarse en el Hamburgo de Alemania.

Brilló con el Bayer Leverkusen antes de convertirse en una leyenda del Tottenham Hotspur, club donde disputó casi una década y se consolidó como uno de los mejores delanteros de la Premier League.

Entre sus principales logros destacan la Bota de Oro de la Premier League en 2022, la final de la UEFA Champions League de 2019, la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018 y su liderazgo con la Selección de Corea del Sur en Mundiales y Copas Asiáticas.

¿Qué edad tiene Heung-min Son?

Heung-min Son nació el 8 de julio de 1992 en Chuncheon, Corea del Sur. Actualmente tiene 33 años de edad.

¿Heung-min Son tiene pareja?

No. Heung-min Son ha declarado públicamente que prefiere mantenerse soltero mientras continúe su carrera profesional, una filosofía que atribuye a los consejos de su padre para mantener el máximo enfoque en el futbol.

¿Qué signo zodiacal es Heung-min Son?

Heung-min Son es del signo Cáncer, perteneciente al elemento agua. Este signo suele asociarse con la lealtad, la sensibilidad, el compromiso y una fuerte conexión con la familia.

¿Heung-min Son tiene hijos?

No. El futbolista surcoreano no tiene hijos y ha señalado en diversas ocasiones que formar una familia es un proyecto que contempla después de su retiro profesional.

¿Qué estudió Heung-min Son?

Heung-min Son cursó su educación básica y secundaria en Corea del Sur antes de trasladarse a Alemania para desarrollar su carrera futbolística.

¿En qué ha trabajado Heung-min Son?

Heung-min Son es conocido por su exitosa carrera como futbolista profesional en Alemania, Inglaterra y con la Selección de Corea del Sur. También se ha consolidado como una figura internacional en campañas publicitarias y como embajador de marcas globales.