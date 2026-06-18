Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana celebró y agradeció el respaldo de la afición mexicana durante el Mundial 2026, previo al partido ante Corea del Sur.

México vs Corea del Sur se miden este jueves 18 de junio en la Jornada 2 del Mundial 2026, con el Estadio Guadalajara como escenario del partido.

Javier Aguirre calificó el respaldo de la afición mexicana al Tri como algo “fuera de lo común” tras debutar con victoria ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, y lo ratificó previo al duelo ante Corea.

Javier Aguirre agradece el apoyo de la afición a la Selección Mexicana (Fernando Llano / AP Photo/Fernando Llano)

El respaldo de la afición es el motor para la Selección Mexicana

Javier Aguirre lució emocionado en la conferencia previa al partido México vs Corea, agradecido por el respaldo para el Tri en su llegada a Guadalajara.

El Vasco destacó que el calor de la gente es el motor principal para que México busque hacer historia como local en el Mundial 2026.

“Nos sigue emocionando, con mi edad y trayectoria, escuchar a mi gente cinco horas esperando, madres, abuelas, niños, el mariachi. Es algo indescriptible” Javier Aguirre, DT México

“Estamos muy agradecidos con la Selección Mexicana, porque nos hace sentir un apoyo y un calor fuera de lo común” Javier Aguirre, DT México

México está obligado a vencer a Corea en el Mundial 2026

Javier Aguirre, DT del Tri explicó que el respaldo mostrado por la afición mexicana es una inyección de ánimo fundamental para encarar el partido ante Corea en el Mundial 2026.

Previo al segundo partido del Grupo A frente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, los 26 jugadores convocados por México para el Mundial 2026 rompieron esquemas al salir a las puertas de su hotel de concentración para convivir con los aficionados.